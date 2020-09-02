وزير النقل يبحث مع موانئ دبي العالمية سبل التعاون

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 01:29 م
بوابة الفجر
كرستينا عياد
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استقبل المهندس كامل الوزير وزير النقل، سهيل البنا المدير التنفيذي والمدير العام بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لموانئ دبي العالمية لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مجال النقل وحضر اللقاء المهندس يحي ذكي رئيس المنطقة الاقتصادية.

وأكد الوزير على اهتمام وزارة النقل بتطوير النقل البحري والتعاون مع الشركات العالمية في هذا المجال لدعم الاقتصاد القومي خاصة وأن مصر دولة محورية ذات دور إقليمى مؤثر، ووجود قطاع نقل بحري متميز بها يجعل مصر لاعبًا هامًا على طريق التجارة العالمية. 

أما فيما يتعلق بالتعاون بمجال الموانىء الجافة والمناطق اللوجيستسة، فأوضح وزير النقل تنفيذ خطة شاملة لإنشاء عدة موانئ جافة ومناطق لوجيستية لخدمة المجتمع التجاري والحفاظ على شبكة الطرق عن طريق نقل البضائع من وإلى هذه الموانئ عن طريق شبكة السكك الحديدية.

ولفت، إلى أنه تم مراعاة توافر هذه الموانئ والمناطق بكل من الوجهين البحري والقبلي في مواقع تم اختيارها وفقًا لأسس علمية ومنها العاشر من رمضان وبرج العرب ودمياط وسوهاج وذلك بعد الانتهاء إعلان التحالف المصري العالمي الفائز بتنفيذ ميناء 6 أكتوبر الجاف.

وأشار الوزير، إلى أنه يتم تنفيذ خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري لزيادة المنقول من البضائع عبر نهر النيل حيث يتم تطوير المجرى الملاحي ورفع كفاءة وتطوير الاهوسة، وفي ختام الاجتماع وجه وزير النقل بعقد لقاءات مكثفة بين الجانبين خلال الفترة القادمة لسرعة إنجاز هذا التعاون على أرض الواقع.

ومن جانبه، أكد المدير التنفيذي والمدير العام بمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا لموانئ دبي العالمية على أهمية التعاون مع الجانب المصري نظرا لثقل مصر الدولي والإقليمي ومشاركتها في عدد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتجارة العالمية بالإضافة إلى موقعها المتميز الذي يساهم في حركة التجارة الدولية.

وشدد على الاهتمام الكبير بالتعاون مع وزارة النقل المصرية في عدد من المشروعات بميناء الإسكندرية البحري سواء في مجال البنية التحتية أو في مجال توفير التسهيلات اللازمة لخدمة حركة الصادارات والواردات وكذلك التعاون في مجال إنشاء الموانئ الجافة والمناظق اللوجيستية نظرا لارتباطها الوثيق بالموانئ البحرية بالإضافة إلى التعاون في مجال النقل النهري خاصة وان موانئ دبي لها تجربة ناحجة في التعاون مع المنطقة الاقتصادية بمصر في مجال النقل البحري والمناطق الصناعية.
وزير النقل يبحث مع موانئ دبي العالمية سبل التعاون
وزير النقل يبحث مع موانئ دبي العالمية سبل التعاون

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