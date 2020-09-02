80 طالبا يسجلون رغباتهم بمعامل جامعة جنوب الوادي بالمرحلة الثانية

استقبلت معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة جنوب الوادي بمقر الجامعة بقنا وكلية التربية بالغردقة طلاب المرحلة الثانية وعددهم 80 طالبا وطالبة من طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم في الالتحاق بالكليات.





وأكد الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة التزام الطلاب وأولياء امورهم بجميع الاجراءات الاحترازية والوقائية خلال عملية تسجيل الرغبات لمواجهة الظروف الاستثنائية لفيروس كورونا المستجد حرصًا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بالجامعة.





وأضاف الدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الجامعة قامت بتجهيز ثلاث معامل مزودة بحوالي 50 جهاز حاسب آلى وايضًا معمل بكلية التربية بالغردقة بعدد 20 جهاز وذلك لاستقبال الطلاب الراغبين في تسجيل رغباتهم.



