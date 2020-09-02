مؤشر سوق أبو ظبي يصعد 0.48% في ختام جلسة الأربعاء





أنهي سوق أبوظبي للأوراق المالية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع ، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.48% رابحاً 21.72 نقطة ليغلق عند مستوى 4547.127 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 2.1 مليار درهم ليغلق عند مستوى 680.482 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 414.1 مليون سهم، بقيمة 106.9 مليون درهم، عبر تنفيذ 1808 صفقة.

وصعدت 7 قطاعات بسوق أبوظبي على رأسها العقار بنسبة 1.91%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.33%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.85%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.42%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.41%، ثم قطاعي الصناعة والتأمين بنسبة 0.23%، 0.01%، على التوالي، فيما تراجع قطاعي الطاقة والخدمات بنسبة 1.44%، 0.61%، على التوالي.