انخفاض أسعار الذهب اليوم مع انتعاش الدولار

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 01:25 م
بوابة الفجر
Advertisements
انخفضت أسعار الذهب اليوم مع انتعاش الدولار بعد بيانات قوية للقطاع الصناعي الأمريكي دعمت الآمال بتعاف اقتصادي عالمي سريع مما أفقد المعدن الأصفر بعضا من جاذبيته كملاذ آمن.


وبحسب "رويترز"، تراجع الذهب في السوق الفورية 0.4 في المائة إلى 1962.63 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0502 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل 1991.91 دولار أمس الثلاثاء وهو أعلى مستوى منذ 19 أغسطس.


وهبط الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.5 في المائة إلى 1969 دولارا.
وقالت مارجريت يانج من ديلي فيكس التي تغطي تداول العملة والسلع والمؤشرات "الدولار القوي يضغط على المعدن النفيس".


وتابعت "الصورة الأوسع تظل لصالح لاذهب إذ سيظل مجلس الاحتياطي الاتحادي والبنوك المركزية الأخرى تتبع سياسة تيسيرية على الأرجح لفترة زمنية طويلة".


وارتفع مؤشر الدولار من أدنى مستوياته في عامين بعدما أظهرت بيانات أمريكية أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية تسارع ليقترب من أعلى مستوى في عامين في أغسطس. يرفع الدولار القوي تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.


بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.7 في المائة إلى 27.96 دولار للأوقية، وفقد البلاتين النسبة ذاتها إلى 933.88 دولار وهبط البلاديوم 0.5 في المائة إلى 2259.52 دولار.


أخبار تهمك

خاص- نكشف تفاصيل المشادة بين الشناوي وكهربا في الأهلي

منذ 33 دقيقة

مهاجم تشيلسي السابق: محمد صلاح سيرحل قريبًا عن ليفربول

منذ ساعة

برشلونة يقترب من حسم صفقة نارية

منذ 43 دقيقة

برشلونة يخوض أول لقاء ودي مع كومان

منذ أقل من ساعتين

رسميا.. انتهاء علاقة ليونيل ميسي ببرشلونة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. الكنيسة تكشف كذب قنوات معادية لمصر بخصوص معايير بناء دور العبادة

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة وادي دجلة

منذ ساعة و 8 دقيقة

آخر مستجدات انتقال رمضان صبحي إلي بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رمضان صبحي في بيراميدز (صور)

منذ أقل من ساعة

غرامة للمخالفين.. تفاصيل الملصق الإلكتروني للسيارات

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الترجي على طاولة الأهلي والزمالك

منذ 39 دقيقة

مستشار الرئيس يكشف عدد لقاحات كورونا المرتقبة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يرفع قضية على مانشستر سيتي

منذ 18 دقيقة

مفاجأة.. قاهر الأهلي يقترب من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

شاهد أول صورة لرمضان صبحي بقميص بيراميدز

منذ أقل من ساعة

تفاصيل العرض التركي لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:17 م

شاهد أول صورة لرمضان صبحي بقميص بيراميدز

برشلونة يقترب من حسم صفقة نارية

01:30 م

رسميا.. انتهاء علاقة ليونيل ميسي ببرشلونة

11:34 ص

خاص- نكشف تفاصيل المشادة بين الشناوي وكهربا في الأهلي

01:40 م

غرامة للمخالفين.. تفاصيل الملصق الإلكتروني للسيارات

10:46 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب