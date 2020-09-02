محافظ بورسعيد يشيد بدور رجال الصناعة فى دعم خطة الدولة (صور)

كرم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، أوائل الثانوية الأزهرية والدبلومات الفنية وأوائل المدارس الفندقية بمحافظة بورسعيد، خلال حفل موسع أقيم بديوان عام محافظة بورسعيد، بمشاركة أولياء أمور الطلاب، وبحضور دكتور نبوى باهى مدير مديرية التربية والتعليم، والمهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة كابسى، ومديرى الإدارات والمدارس الأزهرية والفنية ببورسعيد.





وفى بداية الحفل، قدم المحافظ التهنئة للطلاب الأوائل، وأولياء أمورهم، مؤكدا على فخره بهذه النماذج المشرفة التى تغلبت على كافة الصعوبات التى يواجهها العالم لأول مرة من الفيروس المستجد، واستطاعو أن يحققوا أعلى مراتب النجاح، متمنيا لهم دوام التفوق فى حياتهم العملية والعلمية القادمة.





وأكد "الغضبان"، أن المحافظة تشهد تحولا فى مستويات الثقافة، بالإضافة إلى تحول بورسعيد من مدينة تجارية إلى مدينة صناعية تصديرية، وتصدر ٥٤٪ من حجم صادرات مصر من الملابس الجاهزة لدول العالم، لافتا إلى وجود كيانات صناعية عملاقة ساهمت فى دعم خطة الدولة لتمكين طلاب التعليم الفنى وتزوديهم بالخبرات والفرص التدريبية وفرص العمل المتنوعة، مشيرا لوجود شركات عالمية على أرض بورسعيد مثل مصنع كابسى ومصنع سوموتومو والتى تعد فخرا للصناعة فى مصر والشرق الأوسط.





وأوضح محافظ بورسعيد خلال التكريم، الجهود المبذولة لمحاربة الدروس الخصوصية، فى إطار توجهات الدولة للقضاء على هذه الظاهرة، مناشدا أولياء الأمور والطلاب بدعم الدولة فى خطتها والابتعاد عن هذه الظاهرة التى تؤثر بالسلب على العملية التعليمية، لافتا أن التكنولوجيا أتاحت الحصول على المعلومات الدراسية من كافة الوسائل، قائلا " إن أبناءنا من أذكى أبناء العالم ويجب أن نحمى اولادنا وننمى مستوى ذكائهم والذى كان واضحا من الأبحاث العلمية المقدمة على أعلى مستوى ".







