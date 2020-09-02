فايلر يغير مركز «ربيعة» بعد إصابة عمرو السولية

يدرس المدرب السويسري رنيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول بالأهلي، الدفع برامي ربيعة، مدافع الفريق، فى وسط الملعب بجوار حمدي فتحي لتعويض غياب عمرو السولية.





وتعرض عمرو السولية للإصابة في مباراة المصري البورسعيدي الأخيرة، كما أن الفريق الكروي الأول يواجه احتمالية غياب أليو ديانج عن المباراة المقبلة الغير متواجد في القاهرة، بسبب سفره إلى مالي لتجديد جواز سفره.





ويجيد «ربيعة» اللعب في وسط الملعب، في الوقت الذي يعود محمود وحيد، الظهير الأيسر، للمشاركة بشكل أساسى على حساب «معلول».





ويتسعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي في دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.



