قرار حاسم من فايلر بشأن تشكيل الأهلي أمام وادي دجلة

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 02:57 م
بوابة الفجر
اميرة فطيم
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ينوي السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عدم إجراء تغييرات على تشكيل الأحمر خلال المبارة القادمة أمام وادي دجلة، المقرر لها يوم الجمعة الموافق 4 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري المصري الممتاز.

ويدرس المدرب السويسري تثبيت طريقة اللعب التي دفع بها المباراة الماضية أمام فريق المصري البورسعيدي، والتي انتهت بفوز القلعة الحمراء بهدفين نظيفين.

وكان تشكيل الأحمر أمام المصري قد ارتكز على اللعب برأسي حربة حيث دفع بالثنائي مروان محسن وأليو بادجي.

كما قرر فايلر الدفع بمحمود وحيد ظهير أيسر الفريق في المباراة المقبلة أمام وادي دجلة، ليكون بديلا لعلى معلول بعدما بطاقة حمراء في مباراة فريقه الماضية أمام المقاولون العرب بالشوط الثاني والتي حسمها الفريق الأحمر لصالحه بهدفين نظيفين.

ويعتلي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد ٦٢ نقطة، جمعهم من ٢٣ مباراة، حقق الفوز في ٢٠ لقاء، وتعادل في مباراتين، مقابل هزيمة واحدة، ويفصله 17 نقطة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، فيما يتواجد وادي دجلة في المركز التاسع برصيد 26 نقطة.

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