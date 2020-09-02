التباين يسيطر علي أداء مؤشرات البورصة في منتصف الجلسة









واصلت البورصة المصرية، حالة التباين بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، والمؤشر الرئيسي يحاول تقليص خسائره معاودا التداول عند 11227.3 بتراجع 0.06% ، بمشتريات من المؤسسات المحلية على أسهم قيادية منتقاه منها هيرمس و المصرية للاتصالات و السويدى و طلعت مصطفى و سوديك









وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 11227.3 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 1841. نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 2745 نقطة.



