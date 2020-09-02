رئيس الوزراء الروسي يزور بيلاروسيا غدا الخميس وسط أزمة سياسية

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قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين سيزور بيلاروسيا، يوم الخميس، لإجراء محادثات، حيث يواجه الزعيم البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أكبر أزمة سياسية خلال 26 عاما في السلطة.



وقال وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي، الذي كان في موسكو لإجراء محادثات، اليوم الأربعاء، للصحفيين إن موقف روسيا الحليف الوثيق بشأن الأزمة السياسية في بيلاروسيا يساعد في منع التدخل الخارجي في البلاد. واضاف ماكي إنه يعتقد أن الوضع يستقر.



وكان قد قال الكرملين، الأحد، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اتفقا على الاجتماع في موسكو في الأسابيع المقبلة.



ولم يلتق الزعيمان منذ الاحتجاجات المناهضة للحكومة على الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها والتي منحت لوكاشينكو الفوز في بيلاروسيا. وفي اتصال هاتفي، اليوم الأحد، اتفق الرجلان على أنه ينبغي تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون.



وقال الكرملين في بيان "تم الاتفاق على عقد اجتماع في موسكو في الأسابيع المقبلة."



وفي وقت سابق، شهدت بيلاروس احتجاجات عارمة عقب حصول الرئيس البيلاروسي الحالي لوكاشينكو على فترة رئاسية سادسة عقب فوزه في الانتخابات التي عقدت في التاسع من أغسطس، مع رفض المعارضة الاعتراف بنتائج الانتخابات.



واعتبر بوتين نظيره البيلاروسي الرئيس الشرعي في بيلاروس، وأعرب عن استعداد روسيا التدخل في بيلاروس إذا خرج الوضع هناك عن السيطرة كاجراء أخير. وكان لوكاشينكو، الذي يواجه مظاهرات منددة بفوزه بولاية سادسة، طلب عون بوتين، قائلا "إن بلاده تواجه عدوانا"



