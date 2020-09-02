"نويرة" بين أعمال سيد درويش والموجى وعبدالوهاب علي مسرح النافورة بالأوبرا

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 12:38 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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 يستمتع جمهور الأوبرا بأمسية غنائية تحمل عطور زمن الفن الجميل تحييها فرقة عبدالحليم نويره للموسيقي العربية بقيادة المايسترو احمد عامر وذلك في الثامنة مساء الجمعة ٤ سبتمبر علي مسرح النافورة .

 

يتضمن برنامج الامسية باقة مختارة من اعمال الموسيقي العربية الخالدة التى ابدعها كبار الملحنين منها أهو ده اللي صار - شد حزام - خفيف الروح - طلعت يا محلا نورها لـ سيد درويش ، الصهبجية لـ سيد مكاوي ، شوفت حبيبي - موسيقي لونجا رياض - اه من العيون - اروح لمين لرياض السنباطي ، تمر حنة - بيت العز - انا قلبي إليك ميال لـ محمد الموجي ، مضناك - حمال الاسية لـ محمد عبدالوهاب ، غريب يا زمان لمحمد سلطان الى جانب  بانوراما موسيقية لاعمال رياض السنباطي اعداد المايسترو صلاح غباشي .. أداء اسلام احمد ، سمية وجدي ، محمود عبد الحميد ، نهاد فتحي ، عصام محمود ورحاب مطاوع .

 

يذكر أن فرقة عبد الحليم نويرة تأسست عام 1967 بـقـيادة المايسترو عبد الحليم نويرة تحت اسم فرقة الموسيقى العربية لإحياء التراث الغنائي الأصيل لتقديم الأشكال الغنائية والموسيقية التراثية المختلفة ، وخلال مشوارها الفنى أتاحت الفرصة لمؤلفي الموسيقى المحدثين والمعاصرين لتقديم إنتاجهم الجيد من القوالب التقليدية .

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