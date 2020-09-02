"نويرة" بين أعمال سيد درويش والموجى وعبدالوهاب علي مسرح النافورة بالأوبرا

يستمتع جمهور الأوبرا بأمسية غنائية تحمل عطور زمن الفن الجميل تحييها فرقة عبدالحليم نويره للموسيقي العربية بقيادة المايسترو احمد عامر وذلك في الثامنة مساء الجمعة ٤ سبتمبر علي مسرح النافورة .

يتضمن برنامج الامسية باقة مختارة من اعمال الموسيقي العربية الخالدة التى ابدعها كبار الملحنين منها أهو ده اللي صار - شد حزام - خفيف الروح - طلعت يا محلا نورها لـ سيد درويش ، الصهبجية لـ سيد مكاوي ، شوفت حبيبي - موسيقي لونجا رياض - اه من العيون - اروح لمين لرياض السنباطي ، تمر حنة - بيت العز - انا قلبي إليك ميال لـ محمد الموجي ، مضناك - حمال الاسية لـ محمد عبدالوهاب ، غريب يا زمان لمحمد سلطان الى جانب بانوراما موسيقية لاعمال رياض السنباطي اعداد المايسترو صلاح غباشي .. أداء اسلام احمد ، سمية وجدي ، محمود عبد الحميد ، نهاد فتحي ، عصام محمود ورحاب مطاوع .

يذكر أن فرقة عبد الحليم نويرة تأسست عام 1967 بـقـيادة المايسترو عبد الحليم نويرة تحت اسم فرقة الموسيقى العربية لإحياء التراث الغنائي الأصيل لتقديم الأشكال الغنائية والموسيقية التراثية المختلفة ، وخلال مشوارها الفنى أتاحت الفرصة لمؤلفي الموسيقى المحدثين والمعاصرين لتقديم إنتاجهم الجيد من القوالب التقليدية .