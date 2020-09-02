برشلونة يخوض أول لقاء ودي مع كومان

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 12:37 م
فاتي موهبة برشلونة
فاتي موهبة برشلونة
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يستعد برشلونة لخوض أولى مبارياته الودية استعدادًا للموسم المقبل تحت قيادة مدربه الجديد رونالد كومان.

ووفقا لإذاعة «راك1» فإن برشلونة سيلعب مباراة ودية يوم السبت المقبل، 12 سبتمبر، ضد أندورا الكتالوني المملوك لمدافع الفريق الكتالوني جيرارد بيكيه.

وأضافت الإذاعة أن المباراة ستلعب خلف أبواب المغلقة في ملعب «يوهان كرويف»، مراعاة للإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

برشلونة أجرى الفحوصات الطبية الخاصة بفيروس كورونا الأحد الماضي، وبدأ التدريبات الاثنين واستمر اليوم الثلاثاء، في غياب قائد الفريق ليونيل ميسي الذي أبلغ إدارة النادي برغبته في الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ومن المتوقع عقد اجتماع غدًا بين خورخي ميسي والد النجم الأرجنتيني ومجلس إدارة برشلونة برئاسة جوزيب ماريا بارتوميو، للمناقشة حول بقاء أو مغادرة أفصل لاعب في العالم في الفريق الموسم المقبل.

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