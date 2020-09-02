بعد 7 وقائع.. سقوط عصابة سرقات شقق الحي الراقي بالمفتاح المصطنع

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 12:35 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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أسقط رجال مباحث الجيزة، تشكيل عصابي لسرقة المساكن، بعد ارتكابهم 7 وقائع بأسلوب المفتاح المصطنع، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة كان قد تلقى إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، بورود معلومات أكدتها التحريات للمقدم إسلام سمير رئيس وحدة مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، قيام كلٍ من عاطل، مالك محل، مُقيمان بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، لأحدهما معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص في إرتكاب جرائم سرقات المساكن باسلوب المفتاح المصطنع متخذان من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، والتأكد من صحة المعلومات الواردة، تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، وتمكن العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، من ضبطهما واقتيادهما إلى ديوان القسم.

وبمواجهتهما اعترفا خلال التحقيقات أمام اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة بنشاطهما الإجرامي وقيامهما بإرتكاب 7 جرائم بذات الأسلوب بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات المستولى عليها.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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