نجم الترجي على طاولة الأهلي والزمالك

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 01:34 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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قدم أحد وكلاء الليبي حمدو الهوني لاعب نادي الترجي التونسي، على فريقين الأهلي والزمالك، للحصول على خدماته في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأبلغ وكيل اللاعب إدارة الفريقين، برغبة الهوني بالمشاركة فى الدورى المصرى خلال الفترة المقبلة، حال وصول عرض رسمى مناسب لإدارة الترجى.

ويعد حمدو الهوني من الركائز الأساسية لفريق الترجى التونسى، والتي تؤثر بشكل مميز مع الفريق، ويبحث وكيله عن إغراء القطبين بالحصول على خدماته في الفترة المقبلة.

وقدم الهوني هذا الموسم مع الترجي التونسي 27 مباراة بجميع البطولات وتمكن من تسجيل 9 أهداف وصناعة 6 أهداف.

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