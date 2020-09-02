رمية يوكيتش تهدي ناجتس الفوز على جاز في دوري السلة الأمريكي

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 12:31 م
بوابة الفجر
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نجا دنفر ناجتس من انتفاضة متأخرة وأكمل عودته القوية في الأدوار الإقصائية بالفوز 80-78 على يوتا جاز في المباراة السابعة والحاسمة للمرحلة الأولى من سلسلة القسم الغربي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بالقرب من أورلاندو يوم الثلاثاء.

وسجل نيكولا يوكيتش الرمية الحاسمة قبل 27.8 ثانية من النهاية ليحسم ناجتس التفوق 4-3 في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات رغم أنه كان متأخرا 3-1 في وقت سابق.

ولم يسبق لناجتس أن فاز بأي سلسلة في الأدوار الإقصائية بعد التأخر بنتيجة 3-1، لكنه أصبح الآن على موعد في الدور الثاني مع لوس أنجليس كليبرز المصنف الثاني وستبدأ السلسلة مساء الخميس.

وأدرك يوتا التعادل 78-78 بعد رمية ساحقة من رودي جوبير قبل 47.5 ثانية من النهاية لكن يوكيتش اخترق دفاع جاز وسجل ببراعة.

وأهدر جاز فرصتين خلال الاستحواذ على الكرة.

ففي المرة الأولى خطف ناجتس الكرة من دونوفان ميتشيل قبل 8.4 ثانية من النهاية لكن بدلا من محاولة الانتظار حتى نهاية الوقت تعجل دنفر وأهدر توري كرايج رمية قبل 4.4 ثانية من النهاية.

واستحوذ جوبير على الكرة المرتدة ومرر إلى مايك كونلي الذي كان يملك فرصة لتسجيل رمية ثلاثية حاسمة للفوز لكنه أخفق في ذلك.

وأنهى يوكيتش المباراة بتسجيل 30 نقطة، في أفضل حصيلة في المباراة من الفريقين، إلى جانب الاستحواذ على 14 كرة مرتدة ليحقق بذلك رقمين مزدوجين، كما أضاف جامال موراي 17 نقطة.

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