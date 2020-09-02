أسوان تحقق تصنيفا دوليا جديدا.. الأولي على مستوي الجامعات المصرية
الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 12:23 م
فتح الله رضوان
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قال الأستاذ الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، إن الجامعة حققت المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية.
وشملت تصنيفات جامعة تايمز للتعليم العالي العالمية لعام 2020 ما يقرب من 1400 جامعة في 92 دولة، وتحتل المرتبة الأولى في تصنيف الجامعات الأكبر والأكثر تنوعًا حتى الآن.
ويعتمد الجدول على 13 مؤشر أداء تمت معايرتها بعناية من خلال قياس أداء المؤسسة عبر التدريس والبحث ونقل المعرفة والتوقعات الدولية، وجاءالترتيب الجامعي الوحيد الذي يتم تدقيقه بشكل مستقل من قبل شركة الخدمات الاحترافية PricewaterhouseCoopers، والموثوق به في جميع أنحاء العالم من قبل الطلاب والمعلمين والحكومات وخبراء الصناعة، يوفر جدول الدوري لهذا العام نظرة ثاقبة حول توازن القوى المتغير في التعليم العالي العالمي، ومنهاعرض منهجية تصنيفات الجامعات العالمية 2020 للسنة الرابعة على التوالي.
وأضاف "غلاب" أنه جاء التصنيف بتصدر جامعة أكسفورد التصنيف في المركز الأول عالميا، بينما تراجعت جامعة كامبريدج في المركز الثالث، وجاءت جامعة أسوان فى الترتيب من ٤٠١ إلى ٥٠٠ وتعتبر الأولى على مستوى الجامعات المصرية.
ويأتي ذلك حصاد وثمار مجهودات إدارة الجامعة علي مدار السنوات الماضية في مختلف المجالات والقطاعات البحثية والتعليمية والأكاديمية والانشاءية ومدي علاقة الجامعة بالبيئة المحيطة وتأثيرها المجتمعي، مشيرا أنه قد حصلت الجامعة مؤخرا على المركز الأول من بين الجامعات المصرية الناشئة أقل من 50 عاما، وذلك من خلال تصنيف 2020 وإدراج جامعة أسوان فى المركز 101-150 عالميا والمركز الاول على الجامعات المصرية للجامعات الناشئة أقل من 50 سنة،
وأكد أن جامعة أسوان حصلت على العديد من الألقاب العلمية والبحثية من بين الجامعات العالمية، ويأتى ذلك تتويجا للمجهودات المجتمعية والعلمية والبيئية والبحثية التى تقوم بها جامعة أسوان حتى أصبحت صرح علمى وبحثى بجنوب الصعيد، حيث وصل عدد كليتها إلى 20 كلية ومعهد الدراسات الإفريقية ودول حوض النيل.
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