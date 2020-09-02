أسوان تحقق تصنيفا دوليا جديدا.. الأولي على مستوي الجامعات المصرية

قال الأستاذ الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، إن الجامعة حققت المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية.

وشملت تصنيفات جامعة تايمز للتعليم العالي العالمية لعام 2020 ما يقرب من 1400 جامعة في 92 دولة، وتحتل المرتبة الأولى في تصنيف الجامعات الأكبر والأكثر تنوعًا حتى الآن.

ويعتمد الجدول على 13 مؤشر أداء تمت معايرتها بعناية من خلال قياس أداء المؤسسة عبر التدريس والبحث ونقل المعرفة والتوقعات الدولية، وجاءالترتيب الجامعي الوحيد الذي يتم تدقيقه بشكل مستقل من قبل شركة الخدمات الاحترافية PricewaterhouseCoopers، والموثوق به في جميع أنحاء العالم من قبل الطلاب والمعلمين والحكومات وخبراء الصناعة، يوفر جدول الدوري لهذا العام نظرة ثاقبة حول توازن القوى المتغير في التعليم العالي العالمي، ومنهاعرض منهجية تصنيفات الجامعات العالمية 2020 للسنة الرابعة على التوالي.



