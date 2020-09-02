أسوان تحقق تصنيفا دوليا جديدا.. الأولي على مستوي الجامعات المصرية

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 12:23 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
Advertisements
قال الأستاذ الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، إن الجامعة حققت المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية.

وشملت تصنيفات جامعة تايمز للتعليم العالي العالمية لعام 2020 ما يقرب من 1400 جامعة في 92 دولة، وتحتل المرتبة الأولى في تصنيف الجامعات الأكبر والأكثر تنوعًا حتى الآن. 

ويعتمد الجدول على 13 مؤشر أداء تمت معايرتها بعناية من خلال قياس أداء المؤسسة عبر التدريس والبحث ونقل المعرفة والتوقعات الدولية، وجاءالترتيب الجامعي الوحيد الذي يتم تدقيقه بشكل مستقل من قبل شركة الخدمات الاحترافية PricewaterhouseCoopers، والموثوق به في جميع أنحاء العالم من قبل الطلاب والمعلمين والحكومات وخبراء الصناعة، يوفر جدول الدوري لهذا العام نظرة ثاقبة حول توازن القوى المتغير في التعليم العالي العالمي، ومنهاعرض منهجية تصنيفات الجامعات العالمية 2020 للسنة الرابعة على التوالي.

وأضاف "غلاب" أنه جاء التصنيف بتصدر جامعة أكسفورد التصنيف في المركز الأول عالميا، بينما تراجعت جامعة كامبريدج في المركز الثالث، وجاءت جامعة أسوان فى الترتيب من ٤٠١ إلى ٥٠٠ وتعتبر الأولى على مستوى الجامعات المصرية.

ويأتي ذلك حصاد وثمار مجهودات إدارة الجامعة علي مدار السنوات الماضية في مختلف المجالات والقطاعات البحثية والتعليمية والأكاديمية والانشاءية ومدي علاقة الجامعة بالبيئة المحيطة وتأثيرها المجتمعي، مشيرا أنه قد حصلت الجامعة مؤخرا على المركز الأول  من بين الجامعات المصرية الناشئة أقل من 50 عاما، وذلك من خلال تصنيف 2020 وإدراج جامعة أسوان فى المركز 101-150 عالميا والمركز الاول على الجامعات المصرية للجامعات الناشئة أقل من 50 سنة،

وأكد أن جامعة أسوان حصلت على العديد من الألقاب العلمية والبحثية من بين الجامعات العالمية، ويأتى ذلك تتويجا للمجهودات المجتمعية والعلمية والبيئية والبحثية التى تقوم بها جامعة أسوان حتى أصبحت صرح علمى وبحثى بجنوب الصعيد، حيث وصل عدد كليتها إلى 20 كلية ومعهد الدراسات الإفريقية ودول حوض النيل. 

أسوان تحقق تصنيفا دوليا جديدا.. الأولي على مستوي الجامعات المصرية
أسوان تحقق تصنيفا دوليا جديدا.. الأولي على مستوي الجامعات المصرية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا جامعات اسوان بوابة الفجر الفجر اسوان

أخبار تهمك

ليونيل ميسي يقاطع المتسبب في رحيله

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. قاهر الأهلي يقترب من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

تفاصيل راتب ميسي في مانشستر سيتي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

مستشار الرئيس يكشف عدد لقاحات كورونا المرتقبة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. بيراميدز يوافق على رحيل نجم الفريق إلى الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

ميسي يضغط من جديد على برشلونة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

رسميا.. انتهاء علاقة ليونيل ميسي ببرشلونة

منذ ساعة و 16 دقيقة

والد ميسي في برشلونة.. "لا أعرف" لا تفارقه

منذ ساعتين و 7 دقيقة

مفاجأة.. جوارديولا ينصح ميسي بالبقاء فى برشلونة

منذ ساعة و 17 دقيقة

آخر مستجدات انتقال رمضان صبحي إلي بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل صفقة يوفنتوس مع لويس سواريز

منذ حوالي 3 ساعات

لايبزيج يحسم موقفه من رحيل «أوباميكانو»

منذ 39 دقيقة

تفاصيل العرض التركي لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

ميسي يكشف عن سبب قرار الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

غرامة للمخالفين.. تفاصيل الملصق الإلكتروني للسيارات

منذ ساعتين

عاجل.. الكنيسة تكشف كذب قنوات معادية لمصر بخصوص معايير بناء دور العبادة

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

ورشة عمل بجامعة أسوان لرفع القدرات في مجال البحث العلمي (فيديو وصور)

جامعة كفر الشيخ الثانية محليا وإفريقيا والرابعة عربيا والـ137 عالميا في تصنيف "صديقة البيئة"

جامعة كفر الشيخ تتقدم في تصنيف التايمز البريطاني ضمن 4 جامعات مصرية

"عين شمس" تحافظ على تواجدها ضمن أفضل 1000 جامعة في تصنيف شنجهاي

جامعة أسوان الأولى عالميا في الاستشهادات العلمية.. ورئيسها يكشف السر (فيديو)

جامعة أسوان تحصد المركز الأول على مستوى مصر في مجال الهندسة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:34 ص

رسميا.. انتهاء علاقة ليونيل ميسي ببرشلونة

غرامة للمخالفين.. تفاصيل الملصق الإلكتروني للسيارات

10:46 ص

آخر مستجدات انتقال رمضان صبحي إلي بيراميدز

11:06 ص

مستشار الرئيس يكشف عدد لقاحات كورونا المرتقبة (فيديو)

09:18 ص

ميسي يضغط من جديد على برشلونة

10:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب