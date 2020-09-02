اليوم.. الأوليمبي يواجه "دلفي" استعدادًا لبيلا في القسم الثاني

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 12:22 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
Advertisements

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأوليمبي السكندري، نظيره، فريق دلفى، في المباراة الودية الثانية، استعداداً لعودة النشاط الرياضي، بدوري القسم الثاني.

وسبق للأوليمبي، الفوز على فريق كابيتال، بثلاثية نظيفة، عن طريق، كريسبو، وماهر هنداوي، وأحمد عيد.

ومن المقرر أن يلعب الأوليمبي، مع فريق الرجاء، يوم السبت المقبل 5 سبتمبر، بملعب النادي السكندري، في المواجهة الودية الثالثة.

وخاض الأوليمبي، 17 مباراة، قبل توقف القسم الثاني، حقق الفوز في، 5 مباريات، في حين تعادل في 4 جولات، بينما تلقى 8 هزائم، وأحرز لاعبيه 13 هدف، وعليه 14 هدف، ويحتل، المركز الـ 10، بجدول ترتيب مجموعة بحري، برصيد 19 نقطة.

ومن المنتظر أن يخوض الأوليمبي، 5 جولات، عقب عودة المنافسات، المتوقفة بسبب جائحة كورونا، حيث سيواجه فريق بيلا، في الجولة الثامنة عشر، خارج ملعبه، ثم يستضيف، المنصورة، ومالية كفر الزيات، كما يحل ضيفا على فريق الحمام، وسيختتم الدور الثاني، بمواجهة فريق غزل المحلة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الاوليمبي

أخبار تهمك

مستشار الرئيس يكشف عدد لقاحات كورونا المرتقبة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل صفقة يوفنتوس مع لويس سواريز

منذ حوالي 3 ساعات

ميسي يضغط من جديد على برشلونة

منذ ساعتين و 13 دقيقة

رسميا.. انتهاء علاقة ليونيل ميسي ببرشلونة

منذ ساعة و 11 دقيقة

مفاجأة.. جوارديولا ينصح ميسي بالبقاء فى برشلونة

منذ ساعة و 12 دقيقة

لايبزيج يحسم موقفه من رحيل «أوباميكانو»

منذ 34 دقيقة

مفاجأة.. بيراميدز يوافق على رحيل نجم الفريق إلى الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

آخر مستجدات انتقال رمضان صبحي إلي بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الكنيسة تكشف كذب قنوات معادية لمصر بخصوص معايير بناء دور العبادة

منذ حوالي 12 ساعة

تفاصيل العرض التركي لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. قاهر الأهلي يقترب من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

والد ميسي في برشلونة.. "لا أعرف" لا تفارقه

منذ ساعتين

غرامة للمخالفين.. تفاصيل الملصق الإلكتروني للسيارات

منذ أقل من ساعتين

ميسي يكشف عن سبب قرار الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل راتب ميسي في مانشستر سيتي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

ليونيل ميسي يقاطع المتسبب في رحيله

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

الأوليمبي السكندري.. من ماض عريق إلى عالم المظاليم

معسكر مغلق لبيلا في الإسكندرية استعدادًا لمواجهة الأوليمبي

رسميًا.. كيتا مديرا فنيا للأوليمبي بالقسم الثاني

كشف حساب وهدّافي الرجاء في دوري القسم الثاني

حصاد وأرقام الأوليمبي في المجموعة الثالثة بالقسم الثاني

13 حالة كورونا عقب مسحات أبو قير بالقسم الثاني

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:34 ص

رسميا.. انتهاء علاقة ليونيل ميسي ببرشلونة

غرامة للمخالفين.. تفاصيل الملصق الإلكتروني للسيارات

10:46 ص

آخر مستجدات انتقال رمضان صبحي إلي بيراميدز

11:06 ص

ميسي يضغط من جديد على برشلونة

10:32 ص

مستشار الرئيس يكشف عدد لقاحات كورونا المرتقبة (فيديو)

09:18 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب