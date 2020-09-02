مراكز محافظة المنيا تواصل حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، تواصل حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





وأضاف المحافظ، أن آخر موعد لسداد مبلغ 25 % جدية تصالح لكل من تقدم بطلب قبل 1572020، هو يوم الثلاثاء الموافق 1592020، وأخر موعد لتلقى طلبات التصالح لمن لم يتقدم حتى الآن هو 30 سبتمبر 2020، وسوف يتم بعدها إنفاذ القانون وتنفيذ الإزالة لكل عقار مخالف على أرض المحافظة.





وشدد، على أنه لا مد لفترة التصالح في مخالفات البناء، وفقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، ونهاية شهر سبتمبر هي الفرصة الأخيرة للتصالح، وعقب ذلك سيتم الازالة الفورية.





وفي ذات السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، حملة إزالات مكبرة، تمكنت خلالها من إزالة حالتي تعد على حرم الطريق بقرية شوشة علي مساحة ٣٢٠ متر مربع، وكذلك إزالة تعديات علي حرم طريق بنطاق قرية منقطين علي مساحة 400 متر مربع، بالإضافة إلي إزالة 11 سهم تعدي علي الطريق الصحراوي الغربي بنطاق قرية العزيمة.





ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس حملة إزالات مكبرة بقري نزلة البدرمان اسفرت عن إزالة 1600 متر مربع مخالفات بناء داخل الأحوزة العمرانية بمنطقة أولاد مرجان، وإزالة 200 متر مربع تعديات بمنطقة أبوخلقة.



