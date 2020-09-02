ريتا حرب تتحدث عن انفجار بيروت مع المصمم زهير مراد في برنامج "شرّفتونا_مع_ريتا"

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 12:16 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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 استقبلت النجمة ريتا حرب المُصمّم زهير مراد في حلقة خاصّة من برنامجها "شرّفتونا_مع_ريتا " الذي يُعرض عبر قناة "ألفا اليوم".

 

وقد شاءت الصدف أن تكون ريتا آخر من حاور زهير مراد في دار الأزياء الخاصّ به قبل أربعة أيّام على وقوع الإنفجار الذي ألمّ بمرفأ بيروت وأسفر عن خسائر جسيمة في الدار. فقد كان من المُقرّر أن تتناول الحلقة مسيرة زهير مراد في عالم الموضة والنجاحات التي أوصلته إلى العالميّة، لكنّ الإنفجار غيّر مسار الحلقة التي إنقسمت عندها إلى جزئين، الأوّل ما قبل الإنفجار والآخر بعده.

 

فجاءت هذه الحلقة الخاصّة مُؤثرة جداً، إختصرت قصّة نجاح زهير مراد ،المُصمّم اللبنانيّ الذي تباهت نجمات العالم أجمع بتصاميمه، ونقلت مشواره إلى العالميّة. وأبرز ما ورد في هذا اللقاء كانت الرسالة التي وجّهها مراد وهي أنّه على الرغم من الإختبار الصعب الذي عاشه من جرّاء هذا الانفجار وتداعياته عليه وعلى فريق عمله، أصرّ على البقاء في لبنان بلده الأمّ الذي إنطلق منه إلى العالم.

 

أمّا ريتا حرب التي جالت في المبنى المُهدّم بعد الحادثة ونقلت للجمهور من خلال هذه الحلقة التكريميّة الصورة المؤلمة لبيروت المنكوبة علّقت بالقول:"إنّها لصدفة غريبة كيف تزامن تحضيري لهذا اللقاء مع وقوع الإنفجار، وكأنّ القدر شاء أن نكون الشاهد على ما حدث في بيروت من خلال برنامج " شرّفتونا_مع_ريتا ". تأثّرت كثيراً عندما رأيت كيف تحوّلت بلحظة معالم الفنّ والرقيّ والأناقة التي وثّقتها قبل أيّام قليلة أثناء زيارتي لدار زهير مراد إلى صور دمار وركام تعكس ألم مدينة بيروت".

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