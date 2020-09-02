صحة أسوان تواصل فتح وتسجيل ملفات المواطنين في التأمين الصحي

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 12:15 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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تواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان مجهوداتها، في عقد الندوات التعريفية عن منظومة التامين الصحي الشامل، وتسجيل وفتح الملفات للمواطنين، حيث تم عقد ندوة توعية عن المنظومة مع مسؤلي الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسوان.

كذلك تم عقد لقاءات وندوات مع المواطنين في عدد من الوحدات الصحية شملت وحدة البيارة بكوم امبو، ووحدة كيما باسوان، وتناولت الندوة عرضا تعريفيًا لمنظومة التأمين الصحى الشامل وأهميتها للمواطنين، وما تحققه من فوائد تعود بالنفع على المواطن وتطوير الأداء الصحى والارتقاء بالخدمة الصحية، بالإضافة لأماكن وطريقة التسجيل.

كما تضمنت مناقشة أبرز التساؤلات والاستفسارات التى يتم طرحها بخصوص المنظومة، كما تم عقد تدريب وندوة مع مسؤلي اعلام تنظيم الأسرة بالإدارات الصحية ( اسوان - دراو - كوم امبو - ادفو شرق - ادفو غرب) من أجل الإستفادة من أنشطتهم في تعريف السيدات في القري والمراكز المختلفة بالمنظومة، وفي السياق ذاته تواصل فرق الرعاية الأساسية بالإدارات الصحية، تسجيل وفتح الملفات للمواطنين في الوحدات الصحية، بالإضافة لعدد من الجمعيات الأهلية والمنشأت الحكومية المختلفة.

واستئنفت مديرية الشئون الصحية بأسوان تحت رعاية السيد الدكتور "ايهاب عماد حنفي " مدير المديرية، وإشراف الدكتور " طارق احمد حسن " منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية، أغمال القوافل العلاجية من جديد، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.


حيث تم تنظيم قافلة طبية للكشف المجاني استمرت لمدة يومان بمنطقة بقرية الصعايدة قبلي بمركز ادفو، حيث تم إجراء الكشف الطبي على عدد (1071) مواطن.

وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي.

صحة أسوان تواصل فتح وتسجيل ملفات المواطنين في التأمين الصحي
صحة أسوان تواصل فتح وتسجيل ملفات المواطنين في التأمين الصحي
صحة أسوان تواصل فتح وتسجيل ملفات المواطنين في التأمين الصحي
صحة أسوان تواصل فتح وتسجيل ملفات المواطنين في التأمين الصحي
صحة أسوان تواصل فتح وتسجيل ملفات المواطنين في التأمين الصحي
صحة أسوان تواصل فتح وتسجيل ملفات المواطنين في التأمين الصحي
صحة أسوان تواصل فتح وتسجيل ملفات المواطنين في التأمين الصحي
صحة أسوان تواصل فتح وتسجيل ملفات المواطنين في التأمين الصحي
صحة أسوان تواصل فتح وتسجيل ملفات المواطنين في التأمين الصحي
صحة أسوان تواصل فتح وتسجيل ملفات المواطنين في التأمين الصحي

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