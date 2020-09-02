بـ"فلوس وهيروين وأسلحة".. سقوط عصابة الكيف في أكتوبر

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 12:13 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، في إسقاط إثنين من العناصر الإجرامية، بمدينة 6 أكتوبر، وضبط بحوزتهما كمية لمخدر الهيروين وقطعتي سلاح ناري، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، بورود معلومات أكدتها التحريات للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، عن قيام عاطلين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة القسم، بالإتجار في المواد المخدرة، متخذان من الشقة محل سكنهما وكرًا لإخفاء المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بمأمورية برئاسة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر والمقدم مصطفي زيدان وكيل فرقة اكتوبر، وضبطهما وبحوزتهما 2 إسطوانة لمخدر الهيروين و127 لفافة من ذات المخدر، 2 طبنجة معدلة، 2 ميزان حساس، 2 هاتف محمول، 2 قطعة سلاح أبيض، مبلغ مالي، وتمكنت القوات من اقتيادهما إلى ديوان القسم.

وبمواجهتهما إعترفا خلال التحقيقات أمام اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم والأسلحة النارية والبيضاء للدفاع عن نشاطهما الإجرامي.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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