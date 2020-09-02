ننشر كليات المرحلة الثانية المتاحة لطلاب الثانوية العامة 2020 للشعبتين أدبي وعلمي

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 12:11 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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ننشر كليات المرحلة الثانية المتاحة لطلاب الثانوية العامة 2020 للشعبتين أدبي وعلمي

مع ظهور نتائج الثانوية العامة وإعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى يبحث الطلاب أصحاب المرحلة الثانية عن عدد الكليات المتاحة لهذه المرحلة وما هي هذه الكليات، نظرًا لعدم قدرتهم على الالتحاق بكليات المرحلة الأولى، ولكن دائمًا يكون هناك عدد كبير جِدًّا من الكليات التي يمكن الالتحاق بها خلال المرحلة الثانية.

أعلن وزير التعليم عن ذلك كما أشار إلى أهمية التحاق الطالب بالمجال الذي يرى ذاته فيه ويرى مستقبله أيضًا ويستطيع تحقيق الكثير من الإنجازات والنجاح في هذا المجال، وضمان حصوله على وظيفة جيدة يؤمن بها مستقبله فيما بعد ويتقدم ويصل إلى أعظم شان والآن سوف نستعرض أهم الكليات التي من المتوقع أن يلتحق بها طلاب المرحلة الثانية.

كليات المرحلة الثانية 2020
جاءت الكليات المتوافرة للمرحلة الثانية من القسم الأدبي كالآتي:-

- كلية التجارة في محافظة السويس.
- كلية التجارة محافظة كفر الشيخ.
- كلية الحقوق، محافظة الفيوم.
- كلية التربية النوعية، محافظة بنها.
- تربية نوعية، محافظة الفيوم.
- كلية التربية جامعة دمياط.
- كلية التجارة انتساب، جامعة الزقازيق.
- كلية التجارة انتساب، جامعة دمياط.
- كلية الآداب، محافظة الفيوم.
- كلية الحقوق انتساب، محافظة المنصورة.
- معهد الخدمة الاجتماعية العالي، محافظة أسوان.
- كلية الحقوق انتساب، جامعة القاهرة.
- كلية التربية الموسيقية النوعية، جامعة دمنهور.
- كلية التربية الرياضية، جامعة سوهاج
- كلية الحقوق جامعة القاهرة.
- كلية التجارة،محافظة المنوفية.

موعد ظهور تنسيق المرحلة الثانية 2020
قام النائب الخاص بوزير التعليم بإعلان تنسيق المرحلة الثانية في الموعد المحدد والموافق 1 من شهر سبتمبر إلى يوم 5 سبتمبر تكون البداية للمرحلة الثانية والقيام بإعلان جميع الكليات التي سوف تكون متاحة لطلاب المرحلة الثانية ثم يقوم الطلاب باختيار الكلية التي تناسب مجموعه ثم ينتظر ظهور نتيجة المرحلة الثانية.

ننشر كليات المرحلة الثانية المتاحة لطلاب الثانوية العامة 2020 للشعبتين أدبي وعلمي

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