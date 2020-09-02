لايبزيج يحسم موقفه من رحيل «أوباميكانو»

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 12:11 م
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements
حسم مسؤولو نادي لاييزيج الألماني موقفهم من رحيل المدافع دايوت أوباميكانو، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، بعد وصول العديد من العروض له.

يرغب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، في ضم المدافع دايوت أوباميكانو من لايبزج الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

من جانبه ذكرت صحيفة "ذا تايمز" اليوم الثلاثاء، أن أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، يرغب في تعزيز دفاع فريقه بضم أوباميكانو صاحب الـ21 عاما.

وتابعت الصحيفة أن أوليفر مينتزلاف رئيس نادي لايبزج، لا يستبعد أوليفروباميكانو عن الفريق، لكنه أشار إلى أن المفاوضات لن تجرى إلا في حالة تلقي عرض مغري.

الجدير بالذكر أن أوباميكانو، الذي استدعي للمرة الأولى ضمن قائمة المنتخب الفرنسي، مدد عقده مؤخرا مع لايبزج حتى عام 2023.

وكان لايبزج قد رفض رفض في العام الماضي عرضا من أرسنال الإنجليزي قيمته 60 مليون يورو.

أخبار تهمك

ميسي يكشف عن سبب قرار الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

رسميا.. انتهاء علاقة ليونيل ميسي ببرشلونة

منذ ساعة و 8 دقيقة

مستشار الرئيس يكشف عدد لقاحات كورونا المرتقبة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

آخر مستجدات انتقال رمضان صبحي إلي بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

لايبزيج يحسم موقفه من رحيل «أوباميكانو»

منذ نصف ساعة

تفاصيل العرض التركي لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الكنيسة تكشف كذب قنوات معادية لمصر بخصوص معايير بناء دور العبادة

منذ حوالي 12 ساعة

غرامة للمخالفين.. تفاصيل الملصق الإلكتروني للسيارات

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. بيراميدز يوافق على رحيل نجم الفريق إلى الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة.. جوارديولا ينصح ميسي بالبقاء فى برشلونة

منذ ساعة و 9 دقيقة

تفاصيل راتب ميسي في مانشستر سيتي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

والد ميسي في برشلونة.. "لا أعرف" لا تفارقه

منذ ساعتين

تفاصيل صفقة يوفنتوس مع لويس سواريز

منذ حوالي 3 ساعات

ميسي يضغط من جديد على برشلونة

منذ ساعتين و 10 دقيقة

مفاجأة.. قاهر الأهلي يقترب من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

ليونيل ميسي يقاطع المتسبب في رحيله

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:34 ص

رسميا.. انتهاء علاقة ليونيل ميسي ببرشلونة

غرامة للمخالفين.. تفاصيل الملصق الإلكتروني للسيارات

10:46 ص

آخر مستجدات انتقال رمضان صبحي إلي بيراميدز

11:06 ص

ميسي يضغط من جديد على برشلونة

10:32 ص

مستشار الرئيس يكشف عدد لقاحات كورونا المرتقبة (فيديو)

09:18 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب