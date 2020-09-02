تنسيق المرحلة الثانية 2020.. استمرار تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية عبر رابط بوابة الحكومة المصرية egypt.gov.eg

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 12:05 م
تنسيق المرحلة الثانية 2020
تنسيق المرحلة الثانية 2020
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تنسيق المرحلة الثانية 2020.. استمرار تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية عبر رابط بوابة الحكومة المصرية egypt.gov.eg

بدأ موقع تنسيق القبول بالجامعات تلقى طلبات طلاب المرحلة الثانية للالتحاق بالجامعات، والتى بدأت مع اللحظات الأولى ليوم الثلاثاء أول سبتمبر وتستمر على مدار 5 أيام، ويبلغ الحد الأدنى للقبول بالشعبة العلمية 317.5 درجة بنسبة 77.4% بإحمالي عدد طلاب 194 ألفًا 448 طالبًا وطالبة، وحد أدنى للشعبة الأدبية 278 درجة بنسبة 67.8% بإجمالي عدد طلاب 60 ألفًا و64 طالبًا وطالبة.

ويمكن تقديم رغبات طلاب المرحلة الثانية من الثانوية العامة تقديم طلبات الرغبات من خلال الضغط على الرابط التالي (اضغط هنا).

ويوجد عدد من الأماكن الشاغرة بكليات الهندسة لطلاب المرحلة الثانية وهى: هندسة الطاقة بجامعة أسوان وهندسة مدينة زويل وهندسة إلكترونية منوف جامعة المنوفية وهندسة جامعة أسيوط وهندسة جامعة الفيوم وهندسة جامعة المنيا وهندسة جامعة السويس وهندسة المطرية جامعة حلوان وهندسة الجامعة "المصرية – اليابانية".

تنسيق المرحلة الثانية 2020.. استمرار تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية عبر رابط بوابة الحكومة المصرية egypt.gov.eg

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