بالرغم من رفض فايلر.. الأهلي يسعى لتجديد عقد أزارو لمدة موسمين

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 12:04 م
وليد أزارو
وليد أزارو
علي خلاف
Advertisements
اقترب مسؤولو النادي الأهلي، من إعلان تمديد عقد المغربي وليد أزارو لاعب الفريق الكروي الاول بالقلعة الحمراء رغم تحفظ السويسري فايلر المدير الفني للفريق وعدم قناعته بمستوى الدولي.


تجديد عقد وليد أزارو في الأهلي
تحدثت مصادر صحفية داخل النادي الأهلي، عن توصية لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء، بتمديد عقد اللاعب المغربي وليد أزارو بعد تألقه في الدوري السعودي.


وأكدت المصادر أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، لها دور اكبر في تمديد عقد اللاعب في حالة الإتفاق على التفاصيل المالية فور عودته من المغرب.


الجدير بالذكر أن المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، قد رفض عودة النجم المغربي وليد أزارو إلى صفوف القلعة الحمراء، لأسباب فنية.

أخبار تهمك

لايبزيج يحسم موقفه من رحيل «أوباميكانو»

منذ نصف ساعة

مفاجأة.. قاهر الأهلي يقترب من الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

ليونيل ميسي يقاطع المتسبب في رحيله

منذ حوالي 4 ساعات

ميسي يكشف عن سبب قرار الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

رسميا.. انتهاء علاقة ليونيل ميسي ببرشلونة

منذ ساعة و 7 دقيقة

مستشار الرئيس يكشف عدد لقاحات كورونا المرتقبة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

ميسي يضغط من جديد على برشلونة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

تفاصيل العرض التركي لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

آخر مستجدات انتقال رمضان صبحي إلي بيراميدز

منذ ساعة و نصف

مفاجأة.. جوارديولا ينصح ميسي بالبقاء فى برشلونة

منذ ساعة و 8 دقيقة

غرامة للمخالفين.. تفاصيل الملصق الإلكتروني للسيارات

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. بيراميدز يوافق على رحيل نجم الفريق إلى الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الكنيسة تكشف كذب قنوات معادية لمصر بخصوص معايير بناء دور العبادة

منذ حوالي 11 ساعة

تفاصيل صفقة يوفنتوس مع لويس سواريز

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل راتب ميسي في مانشستر سيتي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

والد ميسي في برشلونة.. "لا أعرف" لا تفارقه

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:34 ص

رسميا.. انتهاء علاقة ليونيل ميسي ببرشلونة

غرامة للمخالفين.. تفاصيل الملصق الإلكتروني للسيارات

10:46 ص

آخر مستجدات انتقال رمضان صبحي إلي بيراميدز

11:06 ص

ميسي يضغط من جديد على برشلونة

10:32 ص

مستشار الرئيس يكشف عدد لقاحات كورونا المرتقبة (فيديو)

09:18 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب