ضبط مرتكب واقعة مقتل أحد العناصر الإجرامية وإصابة آخر بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من كشف ملابسات وتحديد وضبط مرتكب واقعة مقتل أحد العناصر الإجرامية وإصابة آخر بقنا.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد ابوالمجد، إخطارا من مركز شرطة الوقف من الأهالى بإطلاق أعيرة نارية ووجود متوفى ومصاب بناحية العزازمة دائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين وجود جثة (عامل - سبق اتهامه فى عدد 6 قضايا "سلاح نارى، إطلاق أعيرة نارية، قتل، سرقة" - مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادى) مسجاة على جانب الطريق بجوار قطعة أرض زراعية وبها عيار نارى وبيده بندقية آلية.





وكشفت المعاينة إصابة (نجار مسلح - سبق إتهامه فى عدد 6 قضايا "سرقة، سلاح نارى" - مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادى) بعيارين ناريين، وبسؤال المصاب قرر أنه أثناء قيادته دراجة نارية ملكه (بدون لوحات معدنية) وبرفقته المتوفى وشخص آخر (عاطل - سبق إتهامه فى قضيتى سلاح نارى - مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادى) عائدين من حفل زفاف أحد أصدقائهم بقرية دندرة دائرة مركز قنا إتجاه محل إقامتهم وبذات المكان حدث عطل بالدراجة النارية وحال توقفهم لإصلاحها فوجئوا بإطلاق أعيرة نارية تجاههم مما أدى لحدوث إصابته ووفاة العامل وقيام العاطل بالفرار.





أمكن ضبط العاطل وبسؤاله قرر أنه كان يستقل الدراجة النارية رفقة المتوفى والمصاب وبحوزته (البندقية الآلية المضبوطة) فى طريقهم لسرقة إحدى الدراجات النارية بذات الطريق وحال توقفهم فوجئوا بإطلاق أعيرة نارية تجاههم، وبمواجهة المصاب بما جاء بإعترافات العاطل أيدها.





تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عامل - مُقيم بدائرة المركز)، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه وبحوزته (بندقية آلية وعدد 4 طلقات نارية من ذات العيار)، وبمواجهته إعترف تفصيليًا بإرتكابه الواقعة بإستخدام السلاح المضبوط بحوزته.





وقرر بسابقة مشاهدته للثلاث أشخاص سالفى الذكر منذ عدة أيام أثناء مرورهم بالطريق أمام منزله مستقلين الدراجة النارية وبحوزتهم السلاح النارى ولخشيته من قيامهم بسرقته قام بمتابعتهم ولدى مشاهدته لهم صباح اليوم وتوقفهم بالقرب من منزله أطلق تجاههم أعيرة نارية محدثًا إصابة العامل التى أودت بحياته وكذا إصابة النجار.



