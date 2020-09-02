وزير الطيران: قطاعنا الأكثر تأثرا بأزمة كورونا (فيديو)

قال الطيار محمد منار، وزير الطيران، إن صناعة الطيران أكثر صناعة تدمرت في العالم بسبب جائحة كورونا، حيث هناك شركات عالمية أغلقت، وأخرى وفرت عمالة.





وأشار "منار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الثلاثاء، إلى أن الشركة الطيران المصرية الوطنية لم توفر أي عمالة خلال فترة الجائحة، ويعملون على مساعدة القطاع الخاص في الاستمرار والحفاظ على العمالة في ظل الجائحة، معقبا: "قلبي مع القطاع الخاص الذي يعمل في صناعة الطيران".





وأضاف أن المتفائلين يرون أن صناعة الطيران ستعود لطبيعتها 2023، بينما المتشائمين يرون أنها ستعود لطبيعتها ف 2026.





ولفت إلى أن شركة مصر للطيران مستمرة في استلام طائرتها الجديدة، وجميع أقساط الطائرات تسدد في مواعيدها، منوها بأن عدد راغبي السفر على مستوى العالم انخفض.





وفي سياق متصل أكدت سها بهجت، المتحدث الرسمي باسم وزارة السياحة والآثار، أنه غير وارد دخول أي سائح إلى مصر بدون إجراء اختبار pcr، مشددة على أن هذا القرار في مصلحة المقصد السياحي المصري للتأكد من أن الواصلين غير حاملين لفيروس كورونا.





وقالت سها في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إنه في حالة تعذر إجراء اختبار pcr في بلد السائح، يمكنه إجراء الاختبار داخل مطار شرم الشيخ بالتنسيق مع وزارة الصحة، مستطردة" سيلتزم السائح وقتها بالمكوث في غرفته في الفندق حتى ظهور نتيجة الاختبار".





وتابعت "إذا كانت نتيجة الاختبار سلبيًا فيمكنه استكمال الرحلة بحرية، وفي حالة كانت النتيجة إيجابية سيتم عزله طبيًا والالتزام بالإجراءات التي حددتها وزارة الصحة"، مؤكدة على أنه يتم متابعة تنفيذ كافة الاشتراطات والإجراءات الاحترازية على المنشآت السياحية.



