لمكافحة كورونا.. الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية إلى كمبوديا

قدمت دولة الإمارات، مساعدات تحتوي على 5 أطنان من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى كمبوديا.

وجاءت هذه المساعدات لدعم جهود 5 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية، وتعزيز قدراتهم في مواجهة انتشار فيروس " كوفيد – 19".

وكان سيف عبد الله محمد الشامسي، سفير الدولة لدى مملكة تايلاند سفير غير مقيم لدى مملكة كمبوديا، قال: "تسعى دولة الإمارات جاهدة نحو تقديم يد العون والمساعدة في مثل هذه الظروف الصعبة إلى كافة الدول الشقيقة والصديقة، خاصة دول الجوار الآسيوية، نظراً لما تتمتع به الدولة من علاقات ثنائية متميزة مع تلك الدول في كافة المجالات".

وأضاف الشامسي: "تأمل دولة الإمارات أن تسهم تلك المساعدات والمعدات في تعزيز قدرات الطواقم الطبية والتمريضية في كمبوديا، وتوفير المزيد من الحماية لهم في مواجهة الجائحة".