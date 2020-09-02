ضبط مرتكب واقعة مقتل أحد العناصر الإجرامية وإصابة آخر بقنا

نجحت الأجهزة الأمنية، في كشف ملابسات وتحديد وضبط مرتكب واقعة مقتل أحد العناصر الإجرامية وإصابة آخر بقنا.





وتبلغ لمركز شرطة الوقف بمديرية أمن قنا من الأهالي بإطلاق أعيرة نارية ووجود متوفى ومصاب بناحية العزازمة دائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين وجود جثة ( عامل - سبق اتهامه في عدد 6 قضايا "سلاح ناري، إطلاق أعيرة نارية، قتل، سرقة" - مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادي) مسجاة على جانب الطريق بجوار قطعة أرض زراعية وبها عيار ناري وبيده بندقية آلية، وكذا إصابة (نجار مسلح - سبق اتهامه في عدد 6 قضايا "سرقة، سلاح ناري" - مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادي) بعيارين ناريين.





وبسؤال المصاب قرر أنه أثناء قيادته دراجة نارية ملكه ( بدون لوحات معدنية ) وبرفقته المتوفى وشخص آخر ( عاطل - سبق اتهامه في قضيتي سلاح ناري - مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادي ) عائدين من حفل زفاف أحد أصدقائهم بقرية دندرة دائرة مركز قنا اتجاه محل إقامتهم وبذات المكان حدث عطل بالدراجة النارية وحال توقفهم لإصلاحها فوجئوا بإطلاق أعيرة نارية تجاههم مما أدى لحدوث إصابته ووفاة العامل وقيام العاطل بالفرار.





وأمكن ضبط العاطل وبسؤاله قرر أنه كان يستقل الدراجة النارية رفقة المتوفى والمصاب وبحوزته ( البندقية الآلية المضبوطة) فث طريقهم لسرقة إحدى الدراجات النارية بذات الطريق وحال توقفهم فوجئوا بإطلاق أعيرة نارية تجاههم، وبمواجهة المصاب بما جاء بإعترافات العاطل أيدها.





وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ( عامل - مُقيم بدائرة المركز )، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته (بندقية آلية وعدد 4 طلقات نارية من ذات العيار)، وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة باستخدام السلاح المضبوط بحوزته، وقرر بسابقة مشاهدته للثلاث أشخاص سالفي الذكر منذ عدة أيام أثناء مرورهم بالطريق أمام منزله مستقلين الدراجة النارية وبحوزتهم السلاح الناري ولخشيته من قيامهم بسرقته قام بمتابعتهم ولدى مشاهدته لهم صباح اليوم وتوقفهم بالقرب من منزله أطلق تجاههم أعيرة نارية محدثًا إصابة العامل التي أودت بحياته وكذا إصابة النجار.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.









وفي سياق آخر، تمكنت مديرية أمن القاهرة، من كشف ملابسات واقعة إختطاف صاحب شركة مقاولات بالقاهرة ومطالبة نجله بفدية مالية، وضبط مرتكبى الواقعة.









بداية الواقعة، عندما تبلغ لقسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص مالك شركة مقاولات مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، بأنه حال سيره بالسيارة قيادته بدائرة القسم متجهًا للشركة عمله الكائنة بدائرة قسم شرطة حلوان، فوجئ بقيام ثلاثة مجهولين يستقلون سيارة ملاكى بإستيقافه وتهديده بسلاح نارى كان بحوزة أحدهم وإصطحابه بسيارته إلى أحد الدروب الصحراوية بدائرة مركز الصف بالجيزة وقاموا بالإتصال بإبنه وطلبوا منه مبلغ مالى قدره (2 مليون جنيه) كفدية لإطلاق سراحه إلا أن نجله قام بالتفاوض معهم وإتفق على دفع (مبلغ 250 ألف جنيه)، وطلبوا منه ترك المبلغ المالى بطريق (الكريمات أطفيح) وعقب ذلك أطلقوا سراحه بالسيارة قيادته





وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة ثلاثة أشخاص (مقاول، ونجل شقيقته "سائق" - مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان وآخر مقيم بمحافظة الجيزة).









وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان الأول والثانى، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابها للواقعة تفصيليًا بالإشتراك مع المتهم الهارب، وقرر الأول بأنه نظرًا لسابقة عمله طرف المجنى عليه وعلمه بثرائه، عقد العزم على خطفه ومساومة إبنه على دفع مبالغ مالية نظير إطلاق سراحه، وفى سبيل تنفيذ مخططه إستعان بالمتهمان الثانى والثالث لإرتكاب الواقعة، وتم بإرشاد المتهمان ضبط (مبلغ 65 ألف جنيه "من متحصلات الواقعة")، وأضافا بأن السلاح والسيارة المستخدمين فى إرتكاب الواقعة وباقى المبلغ المالى بحوزة المتهم الثالث.







