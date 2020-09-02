"مياه القناة" تستقبل طلاب جامعة قناة السويس ضمن التدريب العملي والبرتوكول المشترك

استقبلت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، عددًا من طلاب جامعة قناة السويس، وذلك ضمن برتوكول التعاون المشترك بين جامعة القناة والشركة، وذلك لتدريب الطلاب بكليات العلوم، والهندسة عمليا في مجالي مياه الشرب والصرف الصحي لتحويل خلفيتهم العملية والنظرية إلى مهارات عمليه وتطبيقية بالشركة.





وأكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أن الشركة تسعى دائما على التعاون المستمر مع الجامعة وهيئات المجتمع المدني، وسوق العمل، وذلك بهدف إعداد كوادر بشرية مؤهلة لمواجهة متطلبات سوق العمل، حيث تم توزيع طلاب جامعة القناة على المحطات لتدريبهم لدعم مهاراتهم بمجالات تخصصاتهم للارتقاء بمستواهم العلمى، والعملى، وذلك فى ضوء المشاركة المجتمعية.



