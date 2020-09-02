مكاتب التنسيق بجامعة الفيوم تتابع استقبال طلاب المرحلة الثانية

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 11:48 ص
بوابة الفجر
ريهام على
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صرح الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس جامعة الفيوم لشؤون التعليم والطلاب، اليوم الأربعاء، أن عملية التنسيق للمرحلة الثانية للثانوية العامة، قد بدأت صباح اليوم الثلاثاء ١/٩/٢٠٢٠ وسط إجراءات احترازية مكثفة وتجهيز كامل لمعامل التنسيق. 

وأوضح نائب رئيس الجامعة، أن 225 طالب وطالبة تقدموا لمعامل التنسيق بالجامعة بواقع 157 للشعبة العلمية و68 للشعبة الأدبية. 

كما أشار نائب رئيس الجامعة، الى ان الجامعة تفتح أبوابها دائما أمام الطلاب لاختيار رغباتهم بسهولة ويسر.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا المستجد على البلاد من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا المستجد على البلاد.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس " كورونا المستجدعلى البلاد "، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن، فيروس كورونا المستجد على البلاد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105 "، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105 ".

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