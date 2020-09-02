سقوط تشكيل عصابي بحوزته ٦٣ كيلو يانجو و١٠ كيلو استروكس بأسوان

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 11:46 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 63 كيلو لمخدر البانجو و10 كيلو لمخدر الاستروكس وكمية من مخدر الحشيش وقطعتى سلاح نارى بأسوان بحوزة تشكيل عصابى ضم أربعة من العناصر الإجرامية بأسوان.

حيث أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان قيام كلٍ من (سائقين، عاطلين – مقيمين بأسوان – لثلاثة منهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة متخذين من مسكن أحدهم بدائرة قسم شرطة ثان أسوان مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم أمام مسكن أحدهم بدائرة قسم شرطة ثان أسوان مستقلين سيارتان ( نقل، أجرة ). وبحوزتهم الآتى، عدد (2) بندقية خرطوش وعدد (4) طلقات خرطوش من ذات العيار، وكمية من نبات البانجو المخدر وزنت ( 63 كيلو جرام )، كمية من مخدر الإستروكس وزنت (10 كيلو جرام)، كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 400 جرام)، و مبلغ مالى، عدد ( 3 ) هواتف محمولة.

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم وإستخدام السيارتين فى عملية النقل والترويج والأسلحة النارية للدفاع عن نشاطهم الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



بحوزته أقراص وحشيش..بتلك المضبوطات..سقط ديلر بولاق الدكرور، في قبضة رجال المباحث، لاتجاره في المواد المخدرة، وضبط بحوزته ٤٠ قطعة حشيش، وأقراص مخدرة، ومبالغ مالية مقابل الاتجار، وهاتف محمول، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبسه، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.

بداية الواقعة، ألقى ضابط مباحث قسم بولاق الدكرور، القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة و٤٠ قطعة حشيش، اعترف بحيازتها لترويجها بين عملائه والاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بدائرة القسم.

عقب إعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته أقراص مخدرة وحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق متصل، بحوزتهما ٢ كيلو من مخدر الشادو..بهذه المضبوطات سقط عاطلان"لديهما معلومات مسجلة"، بمركز أوسيم، في قبضة رجال المباحث، وبتتضيق الخناق عليهما اعترفا باتجارهما في المخدرات، وضبط بحوزتهما فرد خرطوش وصاعق كهربائي، بقصد الدفاع عن أنفسهما، فأمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، حبسهما ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

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