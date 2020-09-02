أحمد جمال سعيد يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل شخصيته في مسلسل "شارع 9"

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 11:42 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يُشارك الفنان أحمد جمال سعيد في مسلسل "شارع 9"، الذي يقوم ببطولته أحمد وفيق، رانيا يوسف، نرمين الفقي، محمود عبدالمغني، عبير منير، وهو من تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبدالخالق.

 

وتحدث أحمد جمال سعيد في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنه يُجسد دور ضابط مباحث جنائية يُدعى "حسام"، مسئول عن التحقيق في كل القضايا التي تحدث خلال الأحداث، ويُحاول فكها، مُتمنيًا أن ينال المسلسل على إعجاب الجمهور.

 

وأعرب أحمد جمال سعيد عن سعادته الكبيرة بالعمل مع المخرج المتميز محمد عبد الخالق ومع كل هؤلاء النجوم المُشاركين فيه.

 

وأشار أحمد جمال سعيد إلى أن ما جذبه للمشاركة في فيلم "قبل الأربعين" هو أن الفيلم يضم مجموعة مميزة من النجوم، بالإضافة إلى ثقته الكبيرة المخرج معتز حسام، لافتًا أنه تجمعه علاقة صداقة قوية به وبالمخرج المنفذ أحمد عاشور ، قائلاً: "معتز صديق ليا من زمان، وأنا عارف إن هو حد شاطر جدًا، ولما أعرف إنه بيعمل فيلم وعايزني أكون معاه مينفعش أقول لا، أساسي لازم اكون معاه".

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