تراجع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت مع بداية التعاملات

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 10:49 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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أنهت بورصة الكويت،  تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع جماعي للمؤشرات ،  إذ تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.27% خاسراً 14.480 نقطة ليصل إلى مستوى 5312.31 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.38% خاسراً 22.660 نقطة ليصل إلى مستوى 5866.41 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.07% رابحاً 2.870 نقطة ليصل إلى مستوى 4216.47 نقطة، وصعد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.20% رابحاً 8.500 نقطة ليصل إلى مستوى 4225.40 نقطة، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 300.8 مليون سهم بقيمة 25.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8671 صفقة.


 وهبطت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.93%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.23%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.87%، ثم قطاعي العقار والمواد الأساسية بنسبة 0.69%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.62%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.30%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.28%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.05%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.55%، ثم قطاعي الخدمات المالية والصناعة بنسبة 0.33%، 0.25%، على التوالي.
 
وجاء سهم شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، يليه سهم شركة الكويت للتأمين بنسبة 6.57%، ثم سهم شركة بيت الطاقة القابضة بنسبة 5.77%، فيما تصدر سهم شركة النخيل للإنتاج الزراعي القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 7.50% يليه سهم شركة منشآت للمشاريع العقارية بنسبة 6.85%، ثم سهم شركة التجارة والاستثمار العقاري بنسبة 5%.
 

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