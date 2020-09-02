تراجع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت مع بداية التعاملات





أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع جماعي للمؤشرات ، إذ تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.27% خاسراً 14.480 نقطة ليصل إلى مستوى 5312.31 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.38% خاسراً 22.660 نقطة ليصل إلى مستوى 5866.41 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.07% رابحاً 2.870 نقطة ليصل إلى مستوى 4216.47 نقطة، وصعد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.20% رابحاً 8.500 نقطة ليصل إلى مستوى 4225.40 نقطة، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 300.8 مليون سهم بقيمة 25.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8671 صفقة.









وهبطت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.93%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.23%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.87%، ثم قطاعي العقار والمواد الأساسية بنسبة 0.69%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.62%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.30%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.28%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.05%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.55%، ثم قطاعي الخدمات المالية والصناعة بنسبة 0.33%، 0.25%، على التوالي.