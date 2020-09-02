رئيس محاكاة قناة السويس: دربنا 600 مرشد أجنبي في 90 دورة (فيديو)

قال المهندس صبري نصر رئيس مركز المحاكاة بهيئة قناة السويس، إن المركز يعتبر واحدًا من المراكز المتخصصة في التدريب البحري لرفع كفاءة قيادة السفن، كما أنه من أكبر وأفضل المراكز في منطقة الشرق الأوسط.





وأضاف خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، اليوم الأربعاء، أن المركز يحتوي على أحد أنظمة التدريب، ومجموعة متعددة من أنظمة المحاكاة التي تدرب مختلف القطاعات البحرية، مشيرًا إلى أن غرفة قيادة السفينة بالمركز مشابهة لغرفة القيادة الحقيقية، وهي تشتمل على كل المعدات التي يستخدمها المرشد في القيادة.





وتابع، أن المرشدين يدربون مجموعة من المتدربين حفاظًا على كفائتهم وقدرتهم الفنية، مشددًا على أن الإرشاد عنصر مهم جدًا من عناصر رفع التصنيف العالمي لقناة السويس، وأن هناك خطة طموحة لتطوير القناة، سواء بتوسعة بعض الأماكن وسحب المراكب في حالة الحوادث، حيث شارك مركز المحاكاة في هذه التجارب.





وأردف: "هذا المركز يشهد إجراء الاختبارات وتحليل الحوادث وتدريب موجه وتدريب لبعض الشركات الأجنبية، فنظرًا لكفاءة المكان فإنه يدرب ربابنة ومرشدين تابعين لهيئات أجنبية، حيث دربنا 600 متدرب أجنبي في أكثر من 90 دورة تدريبية، كما نستخدم المركز في إجراء الاختبارات والأبحاث والمشاركة في تطوير قناة السويس".





وفي سياق متصل، تفقد أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أمس الثلاثاء، عددًا من المشروعات الجديدة التي تتولى الهيئة تنفيذها في نطاق محافظة الإسماعيلية، شملت كل من ملعب القناة الدولي، والمتحف العالمي لقناة السويس، وأعمال بناء سفن الصيد بشركة التمساح لبناء السفن.





استهل رئيس الهيئة جولته بتفقد ملعب القناة الدولي، وبرفقته محمد عبد العظيم مدير ملعب الأشغال، وطلعت غيث رئيس شركة قناة السويس للاستثمار، وعدد من قيادات الهيئة، بهدف متابعة تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية وأعمال التشطيبات الجارية.





ويتسع ملعب القناة الدولي ل22 ألف متفرج ويضم مضمار لألعاب القوى و4 غرف لتغيير الملابس تتفق مع شروط الاتحاد الإفريقي لاستضافة المباريات الدولية، كما يمتاز بنظام إضاءة هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط يلائم البث التليفزيوني الليلي، بالإضافة إلى جناح كامل لقطاع الناشئين ومهبط للطائرات.





وتوجه رئيس الهيئة عقب ذلك إلى متحف قناة السويس للوقوف على معدلات تنفيذ الأعمال الإنشائية للمتحف ومتابعة سير العمل.





ووجه رئيس الهيئة بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال الإنشائية، والبدء في إنشاء الممشى الرابط بين المتحف واستراحة ديليسبس، وإنشاء مناطق مخصصة لانتظار السيارات، موجها بأهمية العمل بالتوازي على جمع المقتنيات التاريخية وإعداد المخطط التفصيلي للعرض المتحفي.





وتابع بعد ذلك سير عمل بناء سفن الصيد بشركة التمساح لبناء السفن والاطمئنان على نسب إنجاز سفن الصيد التي تتولى الشركة بناءها.





من جانبه، استعرض محمد سعيد رئيس شركة التمساح لبناء السفن مستجدات العمل بسفن الصيد التي تتولى الشركة بناءها والبالغ عددها ثمانية سفن، كما قدم شرحًا تفصيليًا لمعدلات التنفيذ الخاصة ببناء البدن بنسبة تجاوزت 90٪ ونسب الإنجاز الخاصة بأعمال التشطيبات المختلفة.



