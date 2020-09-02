موجوروزا تهزم هيبينو وتصعد للدور الثاني في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

تأهلت الإسبانية جاربين موجوروزا إلى الدور الثاني ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد تغلبها على اليابانية ناو هيبينو 6 / 4 و6 / 4.





وتلتقي موجورزوا في الدور الثاني مع البلغارية تسفيتانا بيرونكوفا التي تغلبت على الروسية ليودميلا سامسونوفا 6 / 2 و6 / 3.





وأهدت موجوروزا الفوز لصديقتها كارلا سواريز نافارو زميلتها في الفريق الذي يشارك ببطولة كأس الاتحاد وشريكتها في منافسات الزوجي، التي أوضحت مطلع اليوم أنه تم تشخيصها بمرض سرطان الغدد الليمفاوية (هودجكين).





وقالت موجوروزا :" أريدها أن تشعر أننا خلفها، إنني خلفها، وإنني سأذهب لمنزلها في مرحلة عندما تكون على مايرام".





وأضاف :"بالنسبة لي، إنه أمر مميز. تشاركنا العديد من المشاعر وكل شيء. إنها صدمة بالنسبة، شخص ما قريب يمر بهذا".





كما فازت البلجيكية إليز ميرتنز على لورا سيجموند 6 / 2 و6 / 2.





وتلتقي ميرتنز في الدور الثاني مع الإسبانية سارا سوريبس تورمو التي تغلبت على الأمريكية كلير ليو 6 / 2 و6 / 4.





كما فازت الأمريكية أماندا أنيسيموفا على البلغارية فيكتوريا توموفا 7 / 5 و7 / 5 لتصعد للدور الثاني، حيث تواجه الأمريكية كاترينا سكوت التي تغلبت على ناتاليا فيخليانتسيفا 7 / 6 (7 / 3) و6 / 2.





وفازت الرومانية سورانا كريستيا على الأمريكية كريستينا مكهيل 6 / 4 و7 / 5، وصعدت للدور الثاني لتواجه جوانا كونتا، التي تغلبت على هيذر واتسون 7 / 6 (9 / 7) و6 / 1.





وصعدت البلجيكية يسالين بونفنير للدور الثاني بفوزها على الصينية شواي تشانج 4 / 6 و6 / 3 و6 / 2.





وتلتقي بونفنير مع الفائزة من المباراة التي تجمع بين لاورين ديفيز وإليز كورنيه.





كما فازت الأمريكية صوفيا كينن على البلجيكية يانينا فيكماير 6 / 2 و6 / 2.





وتلتقي كينن في الدور الثاني مع الفائزة من المباراة التي تجمع بين الروسية فيرا زفوناريفا والكندية ليلى فرنانديز.



