قفزة غير مسبوقة في الإصابات اليومية بكورونا بأوكرانيا

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 11:00 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت السلطات الصحية في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، ارتفاعًا يوميًا في حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.

 

وفي وقت سابق، سجلت السلطات الصحية الأوكرانية، 2495 إصابة جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" (مقابل 2088 إصابة في اليوم السابق)، ما حطم الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله في 29 أغسطس الماضي (أي 2481 إصابة خلال 24 ساعة).

 

ويشار إلى أن أكبر عدد من الإصابات الجديدة (332 حالة) يعود إلى العاصمة كييف.

 

وكانت السلطات الأوكرانية، سجلت خلال اليوم الأخير 51 وفاة جديدة جراء الوباء، مقابل 48 وفاة في اليوم السابق، فيما تماثل 1015 مريضا للشفاء.

 

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في أوكرانيا حتى اليوم 125798 إصابة منها 2656 حالة وفاة.

 

وحذرت السلطات من أن وتيرة تفشي كورونا في البلاد ستواصل الارتفاع وقد يبلغ معدل الإصابات الجديدة عتبة الثلاثة آلاف حالة يوميا حتى نهاية سبتمبر الجاري.

 


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