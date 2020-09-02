برشلونة يرفع قضية على مانشستر سيتي

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 01:55 م
ميسي
ميسي
الفجر الرياضي
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ينوي نادي برشلونة الإسباني مقاضاة مانشستر سيتي الإنجليزي حال حصوله على توقيع ليونيل ميسي نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشفت إذاعة كادينا سير عن أن برشلونة قرر مقاضاة ميسي والنادي الذي ينتقل إليه في المستقبل حال نجاح في الحصول على بطاقة مؤقتة للعب في مانشستر سيتي.

وأعلن خورخى ميسي والد اللاعب أن نجله لن يستمر في قلعة كامب نو رغم الاجتماع مع جوسيب بارتوميو رئيس النادي لحسم مستقبل البرغوث الأرجنتيني.

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" تصريحات والد ميسي التي قال فيها: "من الصعب جدًا بقاء ميسي في برشلونة.. لم أتحدث مع بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن انتقال ميسي إلى هناك".

ووافق ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني على بنود عقده للتوقيع مع مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد رحيله عن قلعة كامب نو.

ووفقاً لصحيفة ديلي ريكورد، فإن ميسي وافق على شروط مالية بقيمة 700 مليون يورو (623 مليون جنيه إسترليني)، للتوقيع على عقد لمدة 5 أوام مع شركة سيتي فوتبول جروب المالكة لمانشستر سيتي الإنجليزي.

ومن المنتظر أن يقضي ميسي ثلاثة مواسم في مانشستر سيتي، قبل الانتقال للعب لمدة موسمين لفريق نيويورك سيتي الأمريكي.

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