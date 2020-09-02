والد ميسي في برشلونة.. "لا أعرف" لا تفارقه

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 10:43 ص
والد ميسي
والد ميسي
وكالات
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وصل خورخى ميسي والد الأرجنتينى ليونيل ميسي قائد برشلونة إسبانيا من أجل الاجتماع مع إدارة النادى الكتالوني لمحاولة الوصول إلى حل لأزمة نجله الذى يرغب فى الرحيل عن النادى.

 

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية تصريحات والد ميسي فور وصوله التي قال فيها: "لا أعرف أى شىء يا رفاق".

 

ومن المقرر أن يجتمع والد ميسى مع جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، خلال الساعات المقبلة، من أجل حسم مستقبل قائد الفريق، الذى يرغب فى الرحيل عن قلعة "كامب نو".

 

 

ووافق ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني على بنود عقده للتوقيع مع مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد رحيله عن قلعة كامب نو.

 

ووفقاً لصحيفة ديلي ريكورد، فإن ميسي وافق على شروط مالية بقيمة 700 مليون يورو (623 مليون جنيه إسترليني)، للتوقيع على عقد لمدة 5 أوام مع شركة سيتي فوتبول جروب المالكة لمانشستر سيتي الإنجليزي.

 

وعُرض على ميسي أسهم في شركة سيتي فوتبول جروب، التي تبلغ قيمتها 4.8 مليار دولار، كجزء من مستحقاته المالية، مقابل التوقيع مع مان سيتي.

 

وسيختار ميسي التوقيع مع السيتي بسبب رغبته في اللعب في الدوري الإنجليزي بالإضافة إلى أنه يعلم أن فرصته في الفوز بدوري الأبطال والكرة الذهبية ستكون أكبر مع بيب جوارديولا.

 

ومن المرجح أن يقضي ميسي ثلاثة مواسم في مانشستر سيتي، قبل الانتقال للعب لمدة موسمين لفريق نيويورك سيتي الأمريكي.

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