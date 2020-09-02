مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.34% بمستهل تعاملات اليوم
الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 10:38 ص
نيفين سمير
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إستهل سوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.34% رابحاً 7.73 نقطة ليصل إلى مستوى 2260.13 نقطة، وبلغ حجم التداول 265.7 مليون سهم محققة ما قيمته 178 مليون درهم من خلال تنفيذ 3207 صفقة لعدد 33 سهماً.
وصعدت 6 قطاعات بسوق دبي المالي على رأسها قطاع السلع بنسبة 4.45%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.98%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.57%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.45%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.39%، فيما تراجع قطاعي الاستثمار والتأمين بنسبة 0.36%، 0.13%، على التوالى.
وقفز 20 سهماً بسوق دبى خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 14.51%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 8.52%، فيما تراجعت 6 أسهم على رأسها سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.36%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 1.63%، فيما تصدر سهم شركة أرابتك القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 49.3 مليون ورقة بقيمة 39.8 مليون درهم.
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