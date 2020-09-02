مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.34% بمستهل تعاملات اليوم

إستهل سوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.34% رابحاً 7.73 نقطة ليصل إلى مستوى 2260.13 نقطة، وبلغ حجم التداول 265.7 مليون سهم محققة ما قيمته 178 مليون درهم من خلال تنفيذ 3207 صفقة لعدد 33 سهماً.









وصعدت 6 قطاعات بسوق دبي المالي على رأسها قطاع السلع بنسبة 4.45%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.98%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.57%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.45%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.39%، فيما تراجع قطاعي الاستثمار والتأمين بنسبة 0.36%، 0.13%، على التوالى.