زكي فطين عن خلاف والده ويوسف شاهين:"الاتنين كانوا صح"

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 10:45 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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كشف الفنان زكي فطين عبدالوهاب عن سبب الخلافات بين والده فطين عبدالوهاب والمخرج يوسف شاهين، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب زكي فطين منشورًا قال فيه :"تعالوا نتكلم عن النقاش والخلاف الأبدي، هل السينما فن قائم بحد ذاته،فن للفن، أم هو فن للجماهير، ده الخلاف اللي كان بين أبويا فطين عبدالوهاب ويوسف شاهين رغم أنهم كانوا أصدقاء".

وتابع زكي فطين عبد الوهاب قائلاً:" أعتقد أن الاتنين صح، فيلم (ابن حميدو) كسر الدنيا في دور العرض، وفي نفس الوقت كان هناك فيلم (باب الحديد) ليوسف شاهين في السينما المجاورة ولم يحقق النجاح المنتظر، لكنه نجح على المستوى الفنى والمهرجانات، والفيلم التجارى حاجة والفيلم الفنى حاجة تانية، والاتنين من وجهة نظرى صح، الاتنين فن بس بدرجات مختلفة.. ونادرًا ما تتحقق المعادلة الصعبة، عمل فيلم ناجح على المستوى الفنى والجماهيرى فى نفس الوقت،كما حدث فى فيلم (الكيت كات) لداوود عبدالسيد".

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