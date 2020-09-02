حسن الرداد: أعيش حياة سعيدة مع إيمي سمير غانم ولم أعد اهتم بشائعات انفصالي عنها

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 10:41 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
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يعيش النجم حسن الرداد، هذه الأيام حالة نجاح فني بعد عرض فيلمه الجديد "توأم روحي" مع الفنانة أمينة خليل وعائشة بن أحمد والنجمة الراحلة رجاء الجداوي والمخرج عثمان أبو لبن، في أول تجربة مع الرداد.

 

وردًا على شائعات انفصاله المتكرر من زوجته الفنانة إيمي سمير غانم قال "الرداد" في تصريحات اليوم لـ"العربية نت" هي مجرد أقاويل وشائعات مغرضة وتافهة، وحقيقي أنا لم أعد أهتم بتلك الشائعات، وعندما نتحرى عن من يروجها نجدها دائما من حسابات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهؤلاء يحاولون تحقيق شهرة على حسابي أنا وإيمي والإيقاع بنا في خلافات وهمية، وعموما أنا وإيمي نعيش حياة سعيدة ولا ننظر لتلك الشائعات بعين الاعتبار.

 

على صعيد آخر، كشف "الرداد" عن تحضيره حاليا لمجموعة من الأعمال السينمائية ولكنه لا يريد أن يفصح عن تفاصيلها، إلا في الوقت المناسب وعندما تتبلور الرؤية وفريق العمل.

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