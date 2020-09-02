البرازيل تعلن ارتفاع حصيلة وفيات كورونا إلى 122 ألفًا

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 10:40 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد -19) في البرازيل، بمقدار 1215 خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إلى 122596 حالة وفاة.

 

وأفادت مصادر إعلامية، بأن حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في العالمل تجاوزت 857015 حالة وفاة.

 

ووفقًا لجامعة جونز هوبكنز في ماريلاند اكتشاف أكثر من 25.6 مليون حالة إصابة، وتعافى أكثر من 17 مليون من هؤلاء المرضى.


سجلت وزارة الصحة في البرازيل، اليوم الثلاثاء، 17078 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و565 وفاة جراء الفيروس خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

 

وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد وصل إلى 3 ملايين و622 ألفا و861 حالة مؤكدة، وحصيلة الضحايا 115 ألفا و309 أشخاص.

 

ويذكر أن الحصيلة اليومية لإصابات كورونا الجديدة انخفضت أمس الاثنين بالمقارنة مع حصيلة يوم الأحد، حين تم تسجيل أكثر من 23 ألف إصابة.

 

لكن معدلات الإصابات والوفيات الجديدة لا تزال مرتفعة في البرازيل، التي تحتل المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الإصابات والوفيات.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 


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