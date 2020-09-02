المؤشر الرئيسي للبورصة يهبط بنسبة 0.41% مع بداية التعاملات









تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة وحيداً مع إستمرار جني الأرباح علي الأسهم القيادية .

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 11188 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 1834.4 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 2735.5 نقطة.



