المؤشر الرئيسي للبورصة يهبط بنسبة 0.41% مع بداية التعاملات

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 10:29 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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تباينت مؤشرات البورصة المصرية،  بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة وحيداً مع إستمرار جني الأرباح علي الأسهم القيادية .
 
وتراجع  المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجي إكس 30" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 11188 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 1834.4 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 2735.5 نقطة.

وإختتمت البورصة المصرية جلسة أمس منتصف الأسبوع على تراجعات جماعية  لمؤشرات وذلك للجلسة الثانية على التوالى بعد أداء جيد لشهر اغسطس استطاع الرئيسي أن يرتفع بنسبة 7% و السبعينى لأكثر من 20% خلال الشهر لتحتل البورصة المصرية المركز الثالث فى الصعود بين الأسواق العربية بعد سوق دبى و السوق الكويتى ، هذا و قد انهى  المؤشر الرئيسي جلسة الثلاثاء على تراجع بنسبة 1.16%  عند 11232 نقطة بمبيعات مؤسسية للأجانب على القياديات تراجع معها التجارى الدولى فاقدا مستوى الـ 67 جنيه و التى عاد و اغلق عندها ، فيما تراجع المؤشر السبعينى بنسبة 0.96% لينهى عند 1830.82 نقطة مع استمرار جنى الارباح على معظم الاسهم الصغيرة و المتوسطة مع تماسك نسبي للأسهم الخبرية و المضاربية التى اغلق معظمها أعلى نقاط دعمها لتنهى 49 ورقة مالية باللون الاخضر مقابل تراجع 108 ورقة ، فيما ظلت على ثبات 24 ورقة دون تغيير ، و الذى جاء بقيم تداول 1.303 مليار جنيه بحجم تداول 482 مليون سهم من خلال 43 ألف صفقة بمخطط سيولة 42% للشراء ، ليتراجع رأس المال السوقى للشركات المقيدة بحوالي 5.2 مليار جنيه فى أولى جلسات الشهر مسجلا 625.689 مليار جنيه .

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