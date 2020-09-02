كاف يعلن سيناريوهات التأهل لدوري الأبطال والكونفدرالية ومواعيد المباريات

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 10:34 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن أجندة بطولات الأندية للموسم الجديد 2020 / 2021، وحدد موعد و آلية تسجيل الأندية المشاركة في النسخة القادمة من بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية الإفريقية.

وأكد الإتحاد الإفريقي عبر موقعه الرسمي أن تسجيل الأندية المشاركة في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية سيكون متاحا في الفترة من 1 سبتمبر وحتي 20 أكتوبر.

و حدد الكاف 4 سيناريوهات لتسجيل الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية:

- بالنسبة للاتحادات الأعضاء التي أكملت موسم 2019/20، الفرق المتقدمة للمشاركة يجب أن تكون هي الفرق المتأهلة من المسابقات الوطنية لموسم 2019/20 بما يتطابق مع مواصفات المشاركة المذكورة في المواد 2 و3 فصل 4 من اللوائح.

- بالنسبة للاتحادات الأعضاء التي لم تكمل موسم 2019/20 لكنها وضعت معايير لتصنيف الأندية أو القيام بعملية موائمة لترتيب المسابقات الوطنية لموسم 2019/20، الفرق المشاركة يجب أن تكون هي الفرق المتأهلة عن المسابقات الوطنية 2019/20 بما يتطابق مع مواصفات المشاركة المذكورة في المواد 2 و3 فصل 4 من اللوائح.

- بالنسبة للاتحادات الأعضاء التي لم تكمل موسم 2019/20 واعتبرت الموسم ملغياً، الفرق المشاركة ستكون هي نفس الفرق التي شاركت في موسم مسابقات 2019/20 مع الوضع في الاعتبار الحصة المخصصة لكل اتحاد طبقاً لتصنيفه.

- بالنسبة للاتحادات الأعضاء التي لم يكتمل الموسم بها بعد أو لم تتمكن من إنهاء الموسم قبل الموعد المحدد للتقديم، سيكون مطلوباً منها اختيار أحد المعايير المذكورة أعلاه لتحديد ممثليها على أن يخضع الأمر لموافقة CAF.

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