الطالع الفلكي الأربِعَاء 2/9/2020..الإتّزَان المَرغُوب!





*القمر بدرٌ مُكْتَمِلْ فى السّابعة و22 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة، القمر فى الحُوت.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الدّلو.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 22 أغسطس - 23 سبتمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الأسد من 16 أغسطس - 16 سبتمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الطّرفَة من 24 أغسطس - 5 سبتمبر.





اليوم 27 مِسْرى قبطى ،2 أيلول رُومى ، 14 مُحرَّم ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -عُكّازِى فأواخِر أيّامى ، مِسْتَخْصَرِين فِيّا حِتّةْ عُكّاز؟(فؤاد المُهندس من مسرحية سُك على بناتك-1980)





*القمر فى الحُوت "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(القمربدرٌ مُكتمل فى بُرج الحُوت- غربيّاً- تروبيكال سِيسْتِمْ)

إصطفاف واحد مرّة كل شهر والقمرهذا الشهر فى الحُوت فى مواجهةٍ تامّة 180 درجة مع الشمس فى العذراء ليعكس ضوءها الكامل علينا ليقُومَا معاً بإمطارنا بطاقة بُرج كلٍ منهما خاصّةً القمر ، اليوم يكتمل الكوب عن آخره بطاقة القمر لنشعر بازدياد فى مُعدّل ضخ الدم فى أجسادنا بالتوزاى مع إزدياد معدّل المدّ البحرى ،حساسية مُفرطة لأقل كلمة وشعور مُرتفع بالغضب لأقل كلمة مُستفزة، هذا الشهر بمشيئة الله تَعَالى يقوم القمر أثناء إكتماله بدراً فى سماء القاهرة فى تمام السابعة و 22 دقيقة صباحاً بإمطارنا بطاقة مُكثّفة من بُرج الحُوت ، ماذا يعنى هذا ؟





وقت إنعكاس أشعّة الشمس كاملةً على القمرهو إنعكاس لما قمنا بزراعته وعمله فى الماضى منذ بداية الشهر ، منذ ولادة القمر يتم شحن أجسادنا بطاقة كهرومغناطيسيّة وتصل ذروة إرتفاعها بأجسادنا عند إكتمال البدر ليتمّ إطلاقها لنحصد اليوم ثمار ما زرعناه منذ بداية الشهر القمرى من خلال تعامل الآخرين معنا وعلينا أن نتوقّع أن نحصد ما قمنا بزارعته، زارع الورد يحصد الورد، وزارع الشّوك يُدْمِى يَدَاهْ ،البدر فى برج الحوت يُعضّد ويُساند الأسفار بغرض العمل ، العثورعلى أغراض مفقودة ، توفير الخيال الخصب للمؤلفين والأدباء ، قطع علاقتك بأشخاص سيئى الطباع والبدء بعلاقة جديدة نظيفة بأشخاص جُدد بصفات أخلاقية ومكانة إجتماعية راقية.





*(القمر بدرٌ مُكتمل فى بُرج الدّلو- هنديّاً- سيديرَالْ سِيسْتِمْ)

القمر بدرٌ مُكتمل فى نفس التوقيت لكنّه على الطريقة الهنديّة والتى تأخذ المواقع الحقيقيّة للأبراج فى الحُسبان يكون القمر فى برج الدّلو وبالتوازى تكون الشمس فى مواجهتها للقمر 180 درجة فى برج الأسد ، ماذا يعنى هذا؟





ضوء هذا البدر مفيد لتنويرنا وكشف عيوبنا أمام أنفسنا وبشكل لطيف لنقوم بعمل مراجعة لتصرفاتنا وأسلوبنا الذى نتبعه مع الآخرين وعمل الإتزان المرغوب بين تحقيق ذواتنا ورغباتنا/الشمس/الأنا فى الأسد ، وبين تعاملنا مع الآخرين/الدّلو ، فإن كنا مُعتادين على التضحية بأنفسنا لمصلحة الآخرين/الدلو فعلينا أن نتذكر مصالحنا/الشمس فى الأسد ولاعيب فى ذلك ، القمر البدر يحل فى المنزلة القمرية الهندية (شاتابيشاكَ/مائة طبيب) فى برج الدلو وهذه المنزلة فى ثقافتهم تختص بتوفير العلاج أوالتنظيف لمصلحة أكبر عدد من الناس/الدّلو/ناقل الماء/ كتنظيف مقلب ضخم للقمامة أو إصلاح طريق لسلامة السيارات ، توفير الدواء الضرورى لأكبر عدد مُمكن من الجماهير ، لوائح قانونية للتلاميذ بالمدراس لضمان سلامتهم وكفاءة تعليمهم ، بامتصاص البدر لطاقة الشمس فعملية العلاج والإصلاح الناجحة واردة من مدير لمرؤوسيه أو من الأب لأسرته ، بمشيئة الله تعالى.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: من وقتٍ لآخر قد يكون عليك إنجازالأعمال بنفسك بدلاًعن تكليف الآخرين بها،هذا أفضل لضمان إنجاز العمل كما تريد بعيداً عن أخطاء الآخرين.





برج الثور: لاتورّط نفسك فى علاقة ، مشوار، خدمة ، وعود ثم تشتكى لاحقاً من عدم قدرتك على الوفاء بتلك الخدمة أو العلاقة، لسانك حصانك.





برج الجوزاء: رُبّما شاهدت محروماً مِمّن لم يَحْظَ بجزءٍ من حظّك، الفرصة مُتاحة لتقديم المساعدة للأيتام والفقراء وليس الإكتفاء بالتململ والشفقة عليهم.





برج السّرطان: الحياة مُتعددة الألوان وليست أبيض وأسود فقط، لذا لا داعى لوضع الآخرين فى ركن ضيق والتعنّت ضد أنصاف الحلول.





برج الأسد: لاتوجد طرق مختصرة فى العمل الجادّ، إحرص أن تسلك الطريق المتعبة لكنها الآمنة،المجازفات ليس منصوحاً بها.





برج العذراء: عليك إستعمال مهارة إدارة الوقت لإنهاء أكثر من عمل بسلاسة دون لخبطة ، مالا يُدرك كله لايُترك كله.





برج الميزان: شعور بالكبرياء والشفقة على نفسك قد يدفعك للتخلى عن علاقة عاطفية أو صفقة تجاريّة، حَلّ المشكلة أو إنتظر حتى تتحسّن الظروف المُحيطة.





برج العقرب: موجة فنيّة مُرتفعة تعنى أفكاراً جديدة لعملك إن كنت مُمتهناً للفنون ، أو سهرة عائليّة لطيفة أمام فيلم من الزّمن الجميل إن لم تكن هذا الفنّان.

برج القوس: خذ وقتك الكافى لفحص أيّة أوراق أومشاريع قبل موافقتك عليها ، التأجيل أفضل من التسرع فى أمور ليست مستعجلة إلا من وجهة نظر المُستفيد فقط.





برج الجدى: راجع روشتة الدواء من الصيدلى أكثر مرة ، لاتوقّع على مستند قبل قراءته أكثر من مائة مرّة ، أو تخلّ عن المُستند الملعون.





برج الدّلو: وُضعت التقاليد والقوانين للمنفعة العامّة ، لذا لاتحاول خرق القوانين أو التقاليد وتمسّك بها لمصلحتك قبل مصلحة غيرك.





برج الحوت: وقت لإزالة المُؤثرات السلبيّة التى تحيط بك،تنظيف درج مكتبك ، التخلص من علاقة مُؤذية ، وحتى تجميع الخردوات وإنهاء وجودها من منزلك.