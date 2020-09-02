جامعة كفر الشيخ: تجهيز صالة لياقة بدنية للحد من السمنة والأوزان الكبيرة

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 10:19 ص
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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كلف الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بضرورة تجهيز صالة اللياقة البدنية في مقر الإدارة العامة لرعاية الشباب لمساعدة الطلاب على أن تكون الرياضة منهج حياة داخل الجامعة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تكون الرياضة جزء من التعليم للحفاظ على صحة أبنائنا فضلا عن دعوة سيادته المستمرة لممارسة الرياضة للحد من الأوزان الكبيرة والسمنة المفرطة وأمراضها.

وقال علي صبري، مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب، أنه تم تركيب الأجهزة الرياضية لصالة اللياقة البدنية في مقر الادارة العامة لرعاية الشباب بواسطة أخصائيين رعاية الشباب استعدادا لإستقبال طلاب الجامعة.

وأكد الدكتورعبد الرازق دسوقى، رئيس الجامعة بأن إدارة الجامعة حريصة على التوعية بأهمية ممارسة النشاط البدني وتكثيف الجهود الأكاديمية لتعزيز الوعي الرياضي وثقافة المنافسة الشريفة كما تحرص على التنوع في الأنشطة ومنها النشاط الرياضي وتقديم الدعم لطلابها لممارسة الأنشطة كافة والتي تساهم في اظهار إبداعاتهم ومواهبهم.

وأضاف بأن هذه الأنشطة تساهم في زيادة وعي الطلاب تجاه الموضوعات المتعلقة بممارسة النشاط البدني كما تساهم بشكل كبير في تطوير مهاراتهم الإبداعية وإظهار المواهب.

وفي سياق منفصل، فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 899 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 73828 حال.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 176 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 99115 حالة من ضمنهم 73828 حالة تم شفاؤها، و5440 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف

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