الصين تسجل 8 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الصحية الوطنية في الصين، اليوم الأربعاء، تسجيل 8 حالات إصابة بمرض فيروس كورونا، و19 حاملا للفيروس لم تظهر عليهم أعراض، وخرج 26 مريضا من المستشفيات.

وكشفت اللجنة الصحية الوطنية الصينية، أن جميع الحالات الثماني الجديدة من الوافدين، وليس بينهم أي حالة من المواطنين المحليين.

وسجل البر الرئيسي للصين، 85066 حالة إصابة بـ كوفيد 19، فيما تعافي 80234 شخصًا، ولا يزال 198 مريضًا مصابًا بـ كوفيد 19 في المستشفيات، وتوفي 4634 شخصًا.

وكانت السلطات الصحية في الأرجنتين، سجلت أعلى عدد من حالات الإصابة اليومية الجديدة بمرض كوفيد-19 مع تخفيف الحكومة جزئيا إجراءات العزل العام للسماح بتجمع أكثر من عشرة في الأماكن المفتوحة مع وضع كمامات.