التضامن تكشف تفاصيل برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية (فيديو)

قالت الدكتورة آمال زكي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لبرنامج "وعي" للتنمية المجتمعية، إن البرنامج يستهدف 60 ألف أسرة في 5 محافظات كبداية، ويجرى تدريب المدربين وهم مسؤولي المرأة والرائدات المجتمعيات وهن مكلفات الخدمة العامة، واللاتي سيفتحن فصولًا لخدمة ما يتراوح بين 10 أسر و12 أسرة للفصل الواحد.





وأضافت "زكي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، الذي تقدمه الإعلامية جومانا ماهر عبر القناة الأولى، اليوم الأربعاء: "كل فصل سيتنوع بتنوع المراحل السنية للأطفال، ونبدأ من الـ1000 يوم الأولى لمرحلة الطفل، ونعلم الأمهات كيفية الاعتناء بأطفالهن وتغذيته والتطعيمات الواجب الحصول عليها والاكتشاف المبكر للإعاقة".





وتابعت، أنه جرى البدء بمحافظات الإسكندرية والقاهرة الكبرى (الجيزة والقاهرة والقليوبية) والشرقية والمنيا وأسيوط، موضحةً أن آخر محافظتين تحتويان على أكبر عدد من أسر برنامج "تكافل وكرامة" لهذا جرء البدء بهذه المحافظات.





وأردفت: "الرائدات المجمتعيات يجب أن يكن حاصلات على شهادة متوسطة بحد أدنى، أما مكلفات الخدمة العامة فيكن خريجات الجامعات والمعاهد العليا، وندربهن ونعتمد عليهن لأنهن من يدخلن البيوت وهن أدواتنا لنقل رسائلنا".





ولفتت، إلى أن البرنامج يستهدف 12 رسالة تهم كل أسرة وبيت، سواء سلوكيات أو تعليم، وهي خاصة أيضًا بصحة الأم والطفل، و"ربي بأمانة من غير إهانة"، والنظافة، و"أنت أقوى من المخدرات"، وفصول محو الأمية، ومؤكدةً على أن البرنامج يتطرق أيضًا إلى المواطنة وخطورة الهجرة غير الشرعية.





وفي سياق أخر أوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن القوافل الطبية ضمن مبادرة حياة كريمة تضم كافة التخصصات الطبية من (نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية)، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية)، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها كافة الأدوية، مشيرًا إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.





وأضاف أنه تم إطلاق قافلتين طبيتين اليوم بمنطقتي أبو نور الدين مركز جمصة محافظة الدقهلية، واللوية مركز المحمودية محافظة البحيرة، بالإضافة إلى إطلاق قافلتين طبيتين آخريين غدًا في منطقتي المطمر مركز ساحل سليم محافظة اسيوط، والمركز الحضري مركز أبوزنيمة محافظة جنوب سيناء.





ومن جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أنه سيتم إطلاق 10 قوافل طبية يومي 2 و3 سبتمبر الحالي بمناطق البلابيش قبلي مركز دار السلام محافظة سوهاج، والسلام مركز السادات محافظة المنوفية، والبساتين مركز كفر البطيخ محافظة دمياط، والمعدية مركز إدكو محافظة البحيرة، والهوارية مركز العامرية محافظة الإسكندرية، والأسمرات 1 مركز المقطم محافظة القاهرة، وأبنود مركز قنا محافظة قنا، وصفط الشرقية مركز الواسطى محافظة بني سويف، والقواسم مركز مطروح محافظة مطروح، والعتمور المستجد مركز كوم امبو محافظة أسوان.



