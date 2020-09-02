



ظهرت الآن نتيجة دبلوم تجارة 2020 .. ننشر رابط نتيجة الثانوية التجارية برقم الجلوس 2020 من خلال tnatega.fany.emis.gov.eg





نتيجة دبلوم تجارة 2020 ، يعيش طلاب الدبلومات الفنية 2020 حالة من الترقب والانتظار لمعرفة نتيجة امتحانات الثانوية الفنية 2020 الدور الأول بفروعه نظام 3 أو 5 سنوات والتي سيتم الكشف عنها عبر بوابة التعليم الفني tnatega.fany.emis.gov.eg وسيتم الاستعلام عن نتيجة دبلوم تجاري وزراعي وصنايع وسياحي برقم الجلوس الخاص بالطالب بعد اعتماد وزير التعليم الدكتور طارق شوقي النتيجة وإعلان أسماء الأوائل ورفع النتائج عبر الموقع الرسمي للثانوية الفنية .





نتيجة دبلوم تجارة 2020

خلال الساعات القادمة سيتم رفع نتيجة الدبلوم التجاري للعام الدراسي 2019-2020 عبر موقع بوابة التعليم الفني tnatega.fany.emis.gov.eg بنظام 3 و 5 سنوات وذلك بعد الإعلان عن انتهاء عمليات تصحيح الأوراق ورصد الدرجات ومراجعتها وتدقيقها واحتساب درجات الرأفة للطلاب وتم تحديد أسماء الطلاب الأوائل في في جميع فروع الدبلومات حيث تم حصرها في 30 طالب في مختلف المحافظات المصرية ، وكان قد ذكر الدكتور محمد مجاهد أن نسبة النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية 2020 جاءت كالتالي :” نسبة النجاح في دبلوم الفني الزراعي قد وصلت نسبة النجاح قرابة 48%، بينما وصلت نسبة النجاح في التعليم الصناعي بنظام خمس سنوات 58% ولم يتم الإعلان عن نسبة نجاح دبلوم تجارة 2020 .





رابط نتيجة الثانوية التجارية برقم الجلوس 2020

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية التجارية برقم الجلوس للعام 2019-2020 بشكل إلكتروني من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر بوابة التعليم الفني وذلك من خلال الدخول على الرابط التالي .





ساعات قليلة وتبدأ وزارة التعليم الفني في الكشف عن نتيجة الثانوية التجارية 2020 وسيكون بإمكان الطلاب الاستعلام عن نتيجة الدبلومات برقم الجلوس .





أعلنت وزارة التعليم الفني نتيجة الدبلومات الفنية 2020 حيث استطاع طلاب الثانوية الفنية من الاستعلام على نتيجة الثانوية التجارية 2020 عبر الموقع الرسمي للوزارة .



