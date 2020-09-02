ننشر تنسيق الثانوية الأزهرية 2020 علمي وأدبي .. المؤشرات الأولى للقبول في الكليات الأزهرية 2020

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 10:11 ص
التنسيق
التنسيق
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ننشر تنسيق الثانوية الأزهرية 2020 علمي وأدبي .. المؤشرات الأولى للقبول في الكليات الأزهرية 2020

يترقب الكثير من طلاب الصف الثالث ثانوي أزهري فتح باب تسجيل رغبات الالتحاق في الكليات الأزهرية والمعاهد للعام الدراسي المقبل 2020-2021 ، نستعرض معكم في هذا المقال تنسيق الثانوية الأزهرية 2020 علمي وأدبي،و المؤشرات الأولى للقبول في الكليات الأزهرية 2020 وكانت قد أعلن قطاع المعاهد الأزهرية نتائج الثانوية الأزهرية الدور الأول 2019 -2020  في أول شهر أغسطس 2020 ويتساءل الكثير من الناجحين عن موعد تنسيق الثانوية الأزهرية 2020 -2021 .

تنسيق الثانوية الأزهرية 2020 علمي وأدبي
تنسيق الثانوية الأزهرية 2020 علمي وأدبي، ذكرت مصادر في الأزهر الشريف أنه تم تحديد موعد تنسيق الثانوية الأزهرية لتسجيل رغبات الطلاب للالتحاق بالكليات والمعاهد وذلك في 15 سبتمبر المقبل أي بعد تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2020، ومن المقرر أن يتمكن جميع الطلاب الناجحين في الثانوية الأزهرية الدور الأول 2020 من تسجيل الرغبات عبر موقع بوابة الحكومة المصرية للالتحاق بكليات جامعة الأزهر الشريف المنتشرة في عدد من المحافظات المصرية، أما بالنسبة للمرحلة الثانية من تنسيق الثانوية الأزهرية ستكون بعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثالث ثانوي أزهري .

المؤشرات الأولى للقبول في الكليات الأزهرية 2020
بعد إجراء عمليات تسجيل رغبات الالتحاق بكليات جامعة الأزهر 2020-2021 سيتم الإعلان عن نتيجة تنسيق الأزهر 2020 عبر موقع الحكومة المصرية ، سننشر إليكم أعزائنا في موقع دليل الوطن مؤشرات القبول في الكليات الأزهرية للعام 2020-2021 لطلاب الشعبة العلمية والأدبية والتي جاءت على النحو التالي :

- تنسيق كلية الشريعة والقانون بنين بالأزهر باللغة الإنجليزية 462 درجة .
- تنسيق كلية اللغات والترجمة 463 درجة.
- تنسيق كلية الهندسة للبنين بالأزهر في القاهرة 593 درجة بنسبة 91.2%.
- تنسيق كلية طب البنين بالأزهر 626 درجة بنسبة 96.3%.
- تنسيق كلية طب البنين بدمياط بـ619.5 أي 95.3%.
- تنسيق كلية الطب بفرع أسيوط 95% وهو ما يعادل 618 درجة.
- تنسيق كلية طب الأسنان بالقاهرة مجموع 616 درجة بنسبة 94.7%.
- تنسيق كلية الصيدلة أزهر بنين في القاهرة في 609 درجة بنسبة 93.7%,
- تنسيق كليات طب الفم والأسنان بالأزهر في أسيوط هو 613 درجة بنسبة 94.3%.
- تنسيق كلية الإعلام 481 درجة.
- تنسيق كلية الصيدلة في فرع أسيوط أدنى 605 درجة أي نسبة 93%.
- تنسيق كلية الهندسة بنين بقنا 590 درجة بنسبة 90.7%.

سنوفر إليكم أعزائنا الطلاب والطالبات درجات القبول في الكليات الأزهرية للقسمين العلمي والأدبي .

ننشر تنسيق الثانوية الأزهرية 2020 علمي وأدبي .. المؤشرات الأولى للقبول في الكليات الأزهرية 2020

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